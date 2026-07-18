Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Galatasaray chce Bruno Fernandesa! Co na to Manchester United?

Manchester United obecnie skupia się na budowie składu. Najnowsze doniesienia sugerują, że do zespołu z Old Trafford może trafić Sander Berge. Tymczasem bardzo ciekawe wieści z obozu angielskiego giganta przekazuje Suleyman Rodop. Otóż z klubem może rozstać się Bruno Fernandes, o którego względy mocno zabiega Galatasaray.

Według wspomnianego źródła, Manchester United dokonał już wyceny Bruno Fernandesa. Kwota jest zaskakująca. Portugalczyk miałby kosztować tylko 42 miliony funtów. Galatasaray jest gotowe zapłacić taką kwotę, ale Turcy mają inną przeszkodę. A są to zarobki kapitana Czerwonych Diabłów. Ten temat może być dla nich nie do przeskoczenia.

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Trudno sobie wyobrazić, że Bruno Fernandes może zmienić barwy klubowe. A tym bardziej za tak niską cenę. Manchester United zapewne nie pozwoli sobie na odejście swojej gwiazdy. Tureckie doniesienia trzeba brać z dystansem i tak jest zapewne tym razem. Galatasaray ma ambitne plany, ale trudno sobie wyobrazić, że uda im się pozyskać tak wielką gwiazdę.

Bruno Fernandes ma na koncie już 327 spotkań w koszulce Manchesteru United. Statystyki kapitana Czerwonych Diabłów są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 107 trafień, a także zaliczył 108 asyst.