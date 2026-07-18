Juventus zmienia plany. Bramkarz z Premier League trafił na listę życzeń

Juventus ma problem z pozyskaniem nowego bramkarza. Teraz włoski klub zmienił kierunek i dodał na swoją listę golkipera Chelsea. A jest nim Filip Jorgensen - przekazuje Ekrem Konur.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Filip Jorgensen z Chelsea wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus w zeszłym sezonie miał problem między słupkami i tego lata chce pozyskać nowego zawodnika. Od wielu tygodni trwają prace nad pozyskaniem golkipera, ale nie kończyły się one pomyślnie. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że transferową listę życzeń trafił nowy bramkarz. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Filip Jorgensen z Chelsea.

Dotychczas duński bramkarz nie był łączony z Juventusem, choć włoski gigant bacznie przeczesał rynek Premier League. 24-latek nie ma pewnego placu w Chelsea, więc jak najbardziej może rozważyć zmianę barw klubowych. Obecnie nie znamy oczekiwań finansowych zespołu ze Stamford Bridge. Nie wiemy, czy Stara Dama będzie w stanie spełnić ich żądania.

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Filip Jorgensen jest jednak jednym z wielu bramkarzy na liście życzeń Juventusu. Oprócz Duńczyk są na niej Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), Anatolij Trubin (Benfica Lizbona) oraz Ederson (Fenerbahce). Czas pokaże, kto w przyszłej kampanii będzie stał między słupkami Starej Damy.

W poprzednim sezonie Filip Jorgensen rozegrał zaledwie 12 spotkań w bramce Chelsea. Statystyki Duńczyka nie są imponujące. Udało mu się tylko raz zakończyć mecz bez straconego gola.