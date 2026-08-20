Juventus rusza po wielki talent. Ma zaledwie 16 lat

Juventus rozgląda się za talentami, a jednym z graczy znajdujących się na radarze włoskiego klubu jest Theo Hervier-Gisquet. 16-latek może wkrótce otrzymać propozycję od Juve.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus zainteresowany perełką z AS Monaco

Juventus ma być zainteresowany zawodnikiem, który mimo bardzo młodego wieku już zwrócił na siebie uwagę we Francji. Jak informuje FootMercato, przedstawiciele włoskiego giganta monitorują sytuację Theo Herviera-Gisqueta i rozważają złożenie oferty jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego.

Młody golkiper uchodzi w Ligue 1 za jednego z ciekawszych bramkarskich talentów swojego pokolenia. Jego potencjał został dostrzeżony również przez federację. Hervier-Gisquet ma już na koncie sześć występów w reprezentacji kraju do lat 16, a jego rozwój jest uważnie obserwowany przez sztab szkoleniowy młodzieżowych kadr.

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Bramkarz swoją przygodę z AS Monaco rozpoczął latem ubiegłego roku. Wówczas przeniósł się do struktur klubu z Cascol Jugend i został włączony do zespołu Monaco U-17. To właśnie występy na poziomie młodzieżowym pozwoliły mu zrobić kolejny krok w karierze.

Teraz przed Hervierem-Gisquetem następne ważne doświadczenie. 16-latek otrzymał powołanie na zgrupowanie reprezentacji Francji U-17, które zaplanowano w dniach 24-27 sierpnia. Dla młodego bramkarza będzie to kolejna okazja, aby zaprezentować swoje możliwości na tle najlepszych zawodników w swojej kategorii wiekowej.

Juventus na razie przede wszystkim przygląda się sytuacji Francuza. Źródło podkreśla jednak, że włoski klub może rozważyć konkretny ruch jeszcze tego lata.