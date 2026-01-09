Arsenal dominował, Liverpool walczył. Slot ocenił hit kolejki

Liverpool w czwartek zremisował z Arsenalem w meczu 21. kolejki Premier League. Po zakończeniu tego spotkania swoimi przemyśleniami na temat rywalizacji podzielił się Arne Slot.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot podsumował szlagier Premier League

Liverpool w czwartek wieczorem zaliczył trzeci z rzędu remis w lidze angielskiej. Tym razem gracze The Reds podzielili się punktami z Arsenalem. Jednocześnie aktualnie na koncie zespołu z Anfield Road znajduje się 35 punktów. Tymczasem po starciu z Kanonierami głos zabrał menedżer Liverpoolu.

– Jestem zadowolony z występu. Do pewnego stopnia jestem również zadowolony z wyniku, ponieważ Arsenal rozgrywa świetny sezon zarówno w lidze, jak i w Europie. Rozumiem zatem, jak trudno jest z nimi nawet zremisować, nie mówiąc już o zwycięstwie. W związku z tym ten rezultat można uznać za częściowo pozytywny. W pierwszej połowie Arsenal miał większe posiadanie piłki, chociaż w pewnych momentach meczu było już widać, jak dobrze potrafimy rozgrywać piłkę od tyłu i jak wiele razy byliśmy w stanie minąć ich linię pressingu. Niemniej to rywale mieli większą dominację – mówił menedżer The Reds cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

– W drugiej połowie, moim zdaniem, broniliśmy się nieco lepiej, gdy Arsenal wykonywał swoje pierwsze podania, co utrudniło im dominację, taką jak w pierwszej połowie. Staliśmy się też jeszcze bardziej pewni siebie w posiadaniu piłki lub robiliśmy podobne rzeczy jak wcześniej. Nasze strzały oraz decyzje dotyczące wykończenia akcji uniemożliwiły nam zdobycie gola, w tym uderzenie w słupek w pierwszej połowie. Po prostu brakowało nam precyzji, by strzelić bramkę – zaznaczył Slot.

Tymczasem już w najbliższy poniedziałek Liverpool rozegra kolejne spotkanie, tym razem w ramach Pucharu Anglii. Zespół z Anfield Road zmierzy się w roli gospodarza z Barnsley. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.