Borussia działa po cichu. Kluczowy ruch coraz bliżej

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Nico Schlotterbeck blisko nowej umowy z Borussią

Borussia Dortmund jest blisko parafowania nowego kontraktu z jednym ze swoich obrońców. Konkretne informacje na temat przyszłości zawodnika przekazał dziennikarz Matteo Moretto.

Znany insider przekazał, że klub z Bundesligi ma plan, aby zatrzymać w zespole na dłużej Nico Schlotterbecka. Według źródła nowa umowa piłkarza miałaby obowiązywać do końca czerwca 2031 roku. Jednocześnie w porozumieniu miałaby zostać zawarta klauzula wykupu. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Real Madryt chce pozyskać zawodnika.

Schlotterbeck w tej kampanii wystąpił łącznie w 30 meczach, notując w nich cztery trafienia i dwie asysty. Tymczasem wartość zawodnika szacowana jest na poziomie 55 milionów euro.

Obecna umowa Schlotterbecka z klubem z Signal Iduna Park obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Defensor trafił do ekipy z Dortmundu w lipcu 2022 roku. Kosztował wówczas 20 milionów euro. Zanim piłkarz trafił do Borussii, bronił barw między innymi takich ekip jak SC Freiburg czy Union Berlin.

Dortmundczycy aktualnie plasują się na drugiej pozycji w tabeli ligi niemieckiej, legitymując się dorobkiem 61 punktów. Do lidera Borussia traci dziewięć oczek. Z kolei po reprezentacyjnej przerwie drużyna Niko Kovač zagra 4 kwietnia. Ekipa z Dortmundu zmierzy się z VfB Stuttgart.