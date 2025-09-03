Borussia Dortmund bez fajerwerków. Transfery dalekie od efektu wow

Borussia Dortmund przebudowała kadrę w letnim okienku. Pojawiły się nowe twarze, ale też kilku piłkarzy odeszło. Oto transferowy bilans na Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund – transfery przed sezonem 2025/2026

Borussia Dortmund w poprzednim sezonie nie zachwycała grą, ale mimo to udało jej się awansować do Ligi Mistrzów. Władze klubu wiedzą jednak, że trzeba poprawić kilka elementów. Miniony sezon pokazał, że skład wymaga wzmocnień. Teraz wyciągnięto wnioski i drużyna obrała cel, który ma przynieść realne korzyści. W sprawie zmian w składzie głos Niko Kovaca ma bardzo dużą wagę.

Letnie okienko transferowe rozpoczęło się od mocnego ruchu Borussii Dortmund. Do zespołu dołączył Jobe Bellingham. Anglik, o którego walczyło wiele europejskich klubów. 19-latek podążył śladami swojego brata i również zdecydował się na przeprowadzkę na Signal Iduna Park, stając się czwartym najdroższym nabytkiem w historii BVB.

W ostatnich dniach letniego okienka Borussia Dortmund była niezwykle aktywna. Udało im się dopiąć kilka interesujących ruchów. Do drużyny trafił m.in. Fabio Silva. Portugalczyk przez wiele lat był związany z Wolverhampton Wanderers. Jednak miniony sezon, podczas którego był wypożyczony do hiszpańskiego Las Palmas, okazał się przełomowy i przyciągnął uwagę niemieckiego klubu.

Borussia Dortmund straciła również wielki talent. Jamie Bynoe-Gittens postanowił kontynuować karierę w Premier League, podpisując kontrakt z Chelsea. Odejście 20-letniego skrzydłowego przyniosło Signal Iduna Park spory zastrzyk gotówki – The Blues zapłacili za niego aż 56 milionów euro. Warto zaznaczyć, że z klubem pożegnał się również Giovanni Reyna, który kiedyś uchodził za jedną z największych młodzieżowych nadziei.

BVB – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Jobe Bellingham pomocnik Sunderland 30,5 mln euro Fabio Silva napastnik Wolverhampton 22,5 mln euro Carney Chukwuemeka pomocnik Chelsea 20 mln euro Yan Couto obrońca Manchester City 20 mln euro Daniel Svensson obrońca Nordsjaelland 6,5 mln euro Patrick Drewes bramkarz VfL Bochum 200 tys. euro Aaron Anselmino obrońca Chelsea bez odstępnego Kwoty według: Transfermarkt

BVB- transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Jamie Gittens skrzydłowy Chelsea 56 mln euro Soumaila Coulibaly obrońca Strasbourg 7,5 mln euro Youssoufa Moukoko napastnik FC Kopenhaga 5 mln euro Giovanni Reyna pomocnik Borussia Monchengladbach 4 mln euro Kjell Watjen pomocnik VfL Bochum wypożyczenie Diant Ramaj bramkarz Heidenheim wypożyczenie Sebastien Haller napastnik FC Utrecht za darmo Marcel Lotka bramkarz Fortuna Dusseldorf za darmo Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy BVB

Nowi zawodnicy: 7

7 Odejścia z klubu: 8

8 Wydatki na transfery: 99,7 mln euro

99,7 mln euro Zarobki na transferach: 72,75 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Borussii Dortmund

Wiele wskazywało na to, że Borussię Dortmund opuści również Maximilian Beier. Reprezentant Niemiec miał ofertę z Premier League. Postanowił jednak zostać, wierząc, że na Signal Iduna Park uda mu się rozwinąć umiejętności na jeszcze wyższym poziomie. Klub podszedł do letniego okienka transferowego rozsądnie, unikając szalonych ruchów. Stabilizacja kadry ma przynieść drużynie wymierne sukcesy

Borussia Dortmund przede wszystkim w pełni zaufała Niko Kovacowi przy przebudowie kadry na nowy sezon. Klub przedłużył kontrakt z trenerem do 30 czerwca 2027 roku, dając mu pełną swobodę w planowaniu transferów i wzmocnień. Sebastian Kehl, dyrektor sportowy BVB, podkreślił, że zaufanie do Chorwata pozwala budować drużynę zgodnie z jego wizją i ambicjami na nadchodzący sezon.

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani przedłużeniem kontraktu Niko i jego sztabu. Ta jasność pozwala w pełni skupić się na sezonie i kolejnych wyzwaniach. Dążymy do maksymalnych celów, chcemy grać z pasją i intensywnością. Kovac i jego zespół wymagają tego każdego dnia i wierzymy, że wspólnie utrzymamy dobrą passę – powiedział Sebastian Kehl.