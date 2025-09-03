Borussia Dortmund bez fajerwerków. Transfery dalekie od efektu wow

Borussia Dortmund – transfery przed sezonem 2025/2026
Borussia Dortmund w poprzednim sezonie nie zachwycała grą, ale mimo to udało jej się awansować do Ligi Mistrzów. Władze klubu wiedzą jednak, że trzeba poprawić kilka elementów. Miniony sezon pokazał, że skład wymaga wzmocnień. Teraz wyciągnięto wnioski i drużyna obrała cel, który ma przynieść realne korzyści. W sprawie zmian w składzie głos Niko Kovaca ma bardzo dużą wagę.
Letnie okienko transferowe rozpoczęło się od mocnego ruchu Borussii Dortmund. Do zespołu dołączył Jobe Bellingham. Anglik, o którego walczyło wiele europejskich klubów. 19-latek podążył śladami swojego brata i również zdecydował się na przeprowadzkę na Signal Iduna Park, stając się czwartym najdroższym nabytkiem w historii BVB.
W ostatnich dniach letniego okienka Borussia Dortmund była niezwykle aktywna. Udało im się dopiąć kilka interesujących ruchów. Do drużyny trafił m.in. Fabio Silva. Portugalczyk przez wiele lat był związany z Wolverhampton Wanderers. Jednak miniony sezon, podczas którego był wypożyczony do hiszpańskiego Las Palmas, okazał się przełomowy i przyciągnął uwagę niemieckiego klubu.
Borussia Dortmund straciła również wielki talent. Jamie Bynoe-Gittens postanowił kontynuować karierę w Premier League, podpisując kontrakt z Chelsea. Odejście 20-letniego skrzydłowego przyniosło Signal Iduna Park spory zastrzyk gotówki – The Blues zapłacili za niego aż 56 milionów euro. Warto zaznaczyć, że z klubem pożegnał się również Giovanni Reyna, który kiedyś uchodził za jedną z największych młodzieżowych nadziei.
BVB – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Jobe Bellingham
|pomocnik
|Sunderland
|30,5 mln euro
|Fabio Silva
|napastnik
|Wolverhampton
|22,5 mln euro
|Carney Chukwuemeka
|pomocnik
|Chelsea
|20 mln euro
|Yan Couto
|obrońca
|Manchester City
|20 mln euro
|Daniel Svensson
|obrońca
|Nordsjaelland
|6,5 mln euro
|Patrick Drewes
|bramkarz
|VfL Bochum
|200 tys. euro
|Aaron Anselmino
|obrońca
|Chelsea
|bez odstępnego
BVB- transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Jamie Gittens
|skrzydłowy
|Chelsea
|56 mln euro
|Soumaila Coulibaly
|obrońca
|Strasbourg
|7,5 mln euro
|Youssoufa Moukoko
|napastnik
|FC Kopenhaga
|5 mln euro
|Giovanni Reyna
|pomocnik
|Borussia Monchengladbach
|4 mln euro
|Kjell Watjen
|pomocnik
|VfL Bochum
|wypożyczenie
|Diant Ramaj
|bramkarz
|Heidenheim
|wypożyczenie
|Sebastien Haller
|napastnik
|FC Utrecht
|za darmo
|Marcel Lotka
|bramkarz
|Fortuna Dusseldorf
|za darmo
Bilans transferowy BVB
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 8
- Wydatki na transfery: 99,7 mln euro
- Zarobki na transferach: 72,75 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Borussii Dortmund
Wiele wskazywało na to, że Borussię Dortmund opuści również Maximilian Beier. Reprezentant Niemiec miał ofertę z Premier League. Postanowił jednak zostać, wierząc, że na Signal Iduna Park uda mu się rozwinąć umiejętności na jeszcze wyższym poziomie. Klub podszedł do letniego okienka transferowego rozsądnie, unikając szalonych ruchów. Stabilizacja kadry ma przynieść drużynie wymierne sukcesy
Borussia Dortmund przede wszystkim w pełni zaufała Niko Kovacowi przy przebudowie kadry na nowy sezon. Klub przedłużył kontrakt z trenerem do 30 czerwca 2027 roku, dając mu pełną swobodę w planowaniu transferów i wzmocnień. Sebastian Kehl, dyrektor sportowy BVB, podkreślił, że zaufanie do Chorwata pozwala budować drużynę zgodnie z jego wizją i ambicjami na nadchodzący sezon.
– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani przedłużeniem kontraktu Niko i jego sztabu. Ta jasność pozwala w pełni skupić się na sezonie i kolejnych wyzwaniach. Dążymy do maksymalnych celów, chcemy grać z pasją i intensywnością. Kovac i jego zespół wymagają tego każdego dnia i wierzymy, że wspólnie utrzymamy dobrą passę – powiedział Sebastian Kehl.
