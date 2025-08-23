Giovanni Reyna nie będzie dłużej zawodnikiem Borussii Dortmund. Amerykanin w sobotę znalazł nowy klub. Pomocnika od teraz będziemy oglądali w koszulce Borussii Monchengladbach.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Reyna

Oficjalnie: Giovanni Reyna nowym zawodnikiem Borussii Monchengladbach

Borussia Dortmund w miniony poniedziałek zainaugurowała zmagania w sezonie 2025/26. Tego dnia podopieczni Niko Kovaca podejmowali Rot-Weiss Essen w Pucharze Niemiec. Rywalizacja ostatecznie ułożyła się po myśli BVB, które zwyciężyło rezultatem 1:0. Bohaterem został Serhou Guirassy, który strzelił zwycięskiego gola na wagę awansu do kolejnej rundy.

Tymczasem w sobotnie popołudnia Borussia Dortmund przekazała swoim kibicom ważną wiadomość. Otóż Giovanni Reyna nie będzie dłużej zawodnikiem drużyny z Signal Iduna Park. BVB za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiło, że reprezentant USA został właśnie nowym zawodnikiem Borussii Monchengladbach. Początkowo wydawało się, że 22-latek wyjedzie do Włoch, ale ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Źrebaków.

Według „Transfermarkt” , transfer Borussia Dortmund zarobiła na odejściu Giovanniego Reyny jedynie trzy miliony euro. Amerykanin natomiast związał się z nowym zespołem umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Pomocnik ma za sobą ciężkie miesiące. Transfer do Borussii Monchengladbach ma mu pomóc w odnalezieniu dawnej formy.

Giovanni Reyna był związany z Borussią Dortmund od 2019 roku. Reprezentant USA rozegrał w koszulce tego zespołu aż 147 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 19 trafień, a także 18 asyst.