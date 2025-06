Borussia pozyskała wielki talent. Brat gwiazdy idzie jej drogą

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Borussia liczy na powtórkę

Jude Bellingham spędził trzy sezony na Signal Iduna Park. Ile czasu w Dortmundzie pozostanie jego brat, Jobe? Fabrizio Romano nie ma wątpliwości – Borussia jest już pewna pozyskania 19-letniego pomocnika. Sunderland zaakceptował warunki BVB, a młodzieżowy reprezentant Anglii zdecydował się dołączyć do klubu, którego zawodnikiem Jude został w 2020 roku.

Borussia zapłaci Czarnym Kotom 33 miliony euro kwoty podstawowej, natomiast pięć milionów ma trafić na konto beniaminka Premier League w formie bonusów. Sunderland zapewnił sobie także 15% od kolejnego transferu swojej gwiazdki.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Pierwsza oferta wynosiła zaledwie 20 milionów – klub ze Stadium of Light oczywiście odrzucił tę propozycję BVB i wynegocjował dla siebie zdecydowanie lepsze warunki. Jobe Bellingham w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. W lecie 2023 roku Sunderland sprowadził do z Birmingham i zapłacił niecałe dwa miliony euro. Teraz The Black Cats zyskują przynajmniej 19 razy więcej.

Tym samym Czarne Koty biją swój rekord sprzedażowy – do tej pory miejsce numer jeden w tym zestawieniu zajmował Jordan Pickford, który w 2017 roku przeniósł się do Evertonu za 28,5 miliona euro.