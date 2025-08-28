Kosmiczna oferta za gracza BVB. Prosto z Premier League

Borussia Dortmund tuż przed zamknięciem okienka dokona wielkiej sprzedaży? Bild przekonuje, że Maximilian Beier może przenieść się do Premier League za kwotę, której wysokość szokuje.

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Borussia nie może odrzucić takiej propozycji

Po zaledwie jednym sezonie spędzonym na Signal Iduna Park Maximilian Beier może zmienić klubowe barwy. W lecie 2024 roku Borussia Dortmund sprowadziła go z Hoffenheim za blisko 29 milionów euro, a teraz może solidnie na nim zarobić. Czterokrotny reprezentant Niemiec jest kuszony przeprowadzką do Anglii. W swoich szeregach widzi go Brentford.

Pszczoły w tym okienku wydały już prawie 100 milionów euro, ale nie zamierzają na tym poprzestawać. Na Gtech Community Stadium może przenieść się Beier, który zwiększy rywalizację na pozycji środkowego napastnika. W tej chwili „jedynką” jest Igor Thiago, który po trzech meczach sezonu ma na koncie dwa gole.

Zgodnie z informacjami, które ujawnia Bild, Brentford zamierza zaoferować BVB łącznie aż 70 milionów euro. Wychowanek Hoffenheim w minionym sezonie zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst w 46 spotkaniach, natomiast w rozgrywkach 23/24 udało mu się wpisać na listę strzelców 16 razy. Dodatkowo zapisał na swoim koncie trzy ostatnie podania.

Umowa Beiera z BVB wygasa dopiero 30 czerwca 2029 roku. Borussia bez wątpienia rozważy tak atrakcyjną propozycję.

