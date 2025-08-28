Borussia Dortmund tuż przed zamknięciem okienka dokona wielkiej sprzedaży? Bild przekonuje, że Maximilian Beier może przenieść się do Premier League za kwotę, której wysokość szokuje.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Borussia nie może odrzucić takiej propozycji

Po zaledwie jednym sezonie spędzonym na Signal Iduna Park Maximilian Beier może zmienić klubowe barwy. W lecie 2024 roku Borussia Dortmund sprowadziła go z Hoffenheim za blisko 29 milionów euro, a teraz może solidnie na nim zarobić. Czterokrotny reprezentant Niemiec jest kuszony przeprowadzką do Anglii. W swoich szeregach widzi go Brentford.

Pszczoły w tym okienku wydały już prawie 100 milionów euro, ale nie zamierzają na tym poprzestawać. Na Gtech Community Stadium może przenieść się Beier, który zwiększy rywalizację na pozycji środkowego napastnika. W tej chwili „jedynką” jest Igor Thiago, który po trzech meczach sezonu ma na koncie dwa gole.

Zgodnie z informacjami, które ujawnia Bild, Brentford zamierza zaoferować BVB łącznie aż 70 milionów euro. Wychowanek Hoffenheim w minionym sezonie zdobył 10 bramek i zanotował 6 asyst w 46 spotkaniach, natomiast w rozgrywkach 23/24 udało mu się wpisać na listę strzelców 16 razy. Dodatkowo zapisał na swoim koncie trzy ostatnie podania.

Umowa Beiera z BVB wygasa dopiero 30 czerwca 2029 roku. Borussia bez wątpienia rozważy tak atrakcyjną propozycję.