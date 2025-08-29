Borussia Dortmund sięgnęła po kolejny transfer. Nowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Niko Kovaca został Fabio Silva. Portugalczyk przeniósł się na Signal Iduna Park prosto z Wolverhampton Wanderers.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Oficjalnie: Fabio Silva wzmocnił Borussię Dortmund

Borussia Dortmund nie zaczęła dobrze nowego sezonu Bundesligi. Podopieczni Niko Kovaca niespodziewanie podzielili się punkami z FC St. Pauli (3:3). Teraz przed zespołem z Signal Iduna Park zdecydowanie trudniejsze wyzwanie. W najbliższą niedzielę zmierzą się bowiem przed własną publicznością z Unionem Berlin.

Tymczasem w piątkowe popołudnie Borussia Dortmund ogłosiła kolejny letni transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzono przyjście Fabio Silvy. Portugalski zawodnik przeniósł się na Signal Iduna Park prosto z Wolverhampton Wanderers. 23-latek definitywnie trafił do Bundesligi.

Borussia Dortmund sięgnęła dość głęboko do portfela, aby pozyskać Fabio Silvę. Przeprowadzka Portugalczyka wyniosła ich 22,5 miliona euro. Całkiem niezłą kwotę zarobił Wolverhampton Wanderers. Warto zaznaczyć, ze Portugalczyk nie znajdował się w planach angielskiego zespołu. 23-latek teraz będzie miał okazję błyszczeć na niemieckich boiskach.

Fabio Silva miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas. Portugalski pomocnik w barwach hiszpańskiego zespołu rozegrał 25 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także trzy asysty.