Lech Poznań przekazał kluczowe wieści ws. stanu zdrowia gwiazdy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luis Palma i Ali Gholizadeh

Gholizadeh już po operacji. Zaczyna rehabilitację

Lech Poznań jakiś czas temu podjął ważną decyzję w sprawie przyszłości jednego z czołowych piłkarzy. Ali Gholizadeh, który w meczu z Motorem Lublin zerwał więzadła krzyżowe, otrzymał nową, roczną umowę. To spory ukłon w stronę zawodnika, choć może na tym skorzystać również klub. Jeśli irański skrzydłowy wróci do pełnej sprawności i złapie optymalną formę, będzie dużym wzmocnieniem dla drużyny.

Gholizadeh w minionym sezonie Ekstraklasy rozegrał 19 spotkań, notując w nich sześć bramek i cztery asysty. Lech prognozuje, że będzie mógł pomóc zespołowi dopiero w rundzie wiosennej kolejnej kampanii. Klub w poniedziałek przekazał najnowsze wieści dotyczące jego stanu zdrowia. Przeszedł już zabieg kontuzjowanego kolana i najbliższe tygodnie spędzi w Iranie, gdzie będzie się rehabilitował. Później wróci do Poznania.

„Teraz Lechita przeszedł zabieg – wykonał go doskonale znany zawodnikowi lekarz, u którego już wcześniej leczył się w trakcie piłkarskiej kariery. Teraz Ali rozpoczyna rehabilitację, jej pierwszy etap zostanie przeprowadzony w Iranie. Będzie korzystał ze znajdującego się w Teheranie Narodowego Ośrodka Sportowego, który znajduje się zaledwie kilka minut drogi od domu zawodnika. Tam będzie pracował po kilka godzin dziennie. Za około trzy miesiące Gholizadeh przyleci do Polski i tutaj kontynuowany będzie kolejny etap powrotu do pełni formy.” – przekazano w oficjalnym komunikacie.