Kadra Bośni i Hercegowiny na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historia zagra na mistrzostwach świata. Sprawdź kadrę powołaną przez selekcjonera Sergeja Barbareza oraz dokładny terminarz meczów w grupie B.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ermedin Demirović

Kadra Bośni i Hercegowiny na mundial 2026

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny przygotowuje się do swojego drugiego w historii występu na mundialu. Smoki 12 lat temu nie zdołali wyjść z fazy grupowej. Obecnie w zespole panują znacznie większe nadzieje na lepszy wynik. Selekcjoner Sergej Barbarez ogłosił 26-osobową kadrę na turniej.

Największą gwiazdą zespołu jest Ermedin Demirović ze Stuttgartu, który ma być liderem ofensywy Bośniaków. To od jego formy w dużej mierze zależeć będą wyniki na turnieju. W kadrze znajduje się również zawodnik dobrze znany polskim kibicom – Samed Bazdar z Jagiellonii Białystok.

Bramkarze: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadzikić (Slaven Belupo)

Obrońcy: Sead Kolasinać (Atalanta), Amar Dedić (Benfica Lizbona), Nihad Mujakić (Gaziantep) Dennis Hadzikadunić (Sampdoria), Nidal Celik (Lens), Nikola Katić (Schalke 04 Gelsenkirchen), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka)

Pomocnicy: Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnić (Karlsruher), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brondby), Amir Hadziahmetović (Hull), Ivan Sunjić (Pafos), Amar Memić (Viktoria Plzen)

Napastnicy: Samed Bazdar (Jagiellonia Białystok), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Haris Tabaković (Borussia Monchengladbach), Edin Dżeko (Schalke 04 Gelsenkirchen), Jovo Lukić (Universitatea Cluj)

Selekcjoner: Sergej Barbarez

Z kim gra Bośnia i Hercegowiny w grupie MŚ 2026?

Bośniacy w grupie B rozpoczną rywalizację od meczu z Kanadą w Toronto. Następnie zmierzą się ze Szwajcarią w Inglewood. Na zakończenie fazy grupowej drużyna Barbareza zagra przeciwko Katarowi w Seattle.

Kadra Bośni i Hercegowiny w grupie B:

12 czerwca 2026, godz. 21:00 – Kanada – Bośnia i Hercegowina (Toronto)

18 czerwca 2026, godz. 21:00 – Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (Inglewood)

24 czerwca 2026, godz. 21:00 – Bośnia i Hercegowina – Katar (Seattle)

W trakcie przygotowań na mundial Bośniacy bezbramkowo zremisowali z Macedonią Północną w Sarajewie. Natomiast w St. Louis zremisowali z Panamą (1:1).