Bonucci jednak nie wróci do Serie A? Może zostać klubowym kolegą Polaka

Leonardo Bonucci ostatecznie może nie wrócić do Serie A. Zainteresowane pozyskaniem włoskiego stopera jest bowiem tureckie Fenerbahce Stambuł. W tej sprawie od kilku tygodni toczą się już rozmowy - dowiedział się Fabrizio Romano.

IMAGO / Matthias Koch Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci prawdopodobnie opuści Union Berlin

Środkowy obrońca był łączony z powrotem do Włoch

36-latkowi przygląda się również Fenerbahce Stambuł

Fenerbahce Stambuł zainteresowane Leonardo Bonuccim

Leonardo Bonucci nie wiąże swojej przyszłości z Unionem Berlin, którego szeregi zasilił przed sezonem 2023/2024. Pobyt 36-latka w Niemczech póki co jest jednak nieudany i wydaje się, że stoper już w styczniowym okienku transferowym zmieni otoczenie.

Wiele wskazywało na to, że bardzo doświadczony zawodnik wróci do Serie A, gdzie w przeszłości miał okazję występować m.in. dla Juventusu oraz Milanu. 121-krotnego reprezentanta Italii przymierzano bowiem do Romy, a także Genoi.

Nowe informacje w sprawie przyszłości Leonardo Bonucciego przekazał Fabrizio Romano, według którego w walce o podpis weterana jest również Fenerbahce Stambuł. W tureckim zespole na co dzień występuje Sebastian Szymański.