fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Unionu Berlin

Raul Gonzalez może przejąć zespół z Bundesligi

Raul Gonzalez to trener, który zbiera doświadczenie w zawodzie jako opiekun Realu Madryt Castilla. Tymczasem niemieckie media sugerują, że Hiszpan może niebawem wrócić do Niemiec. Były piłkarz Realu Madryt i FC Schalke 04 jest rozważany jako nowy szkoleniowiec jednej z ekip z Bundesligi.

Bild przekonuje, że chętny na zatrudnienia Raula Gonzalez jest Union Berlin. W stołecznej ekipie ciemne chmury zbierają się nad losem Nenada Bjelicy. Pod wodzą byłego treenra Lecha Poznań ekipa z Berlina nie zaliczyła progresu. Tym samym dni następcy Ursa Fischera wydają się policzone.

Na dzisiaj nie ma żadnych dokładnych szczegółów związanych z zainteresowaniem Unionu hiszpańskim trenerem. Jasne jest tylko to, że praca Raula Gonzaleza budzi podziw i uznanie niemieckiego klubu. Jeśli faktem stałoby się dołączenie Hiszpania do Unionu, to Raul zacząłby tak naprawdę pierwszą poważną pracę w karierze trenerskiej. Niewykluczone, że taki ruch mógłby utorować drogę 46-latkowi do tego, aby w przyszłości objąć stery nad Realem Madryt.

Raul Gonzalez jak dotąd prowadził Real Madryt Kastylia w 167 spotkaniach. Jego bilans punktowy to średnio 1,53 punktu na mecz. Aktualny kontrakt trenera obowiązuje do końca czerwca tego roku.

