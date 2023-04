Wout Weghorst przebywa na wypożyczeniu z Burnley do Manchesteru United. 30-latek jeszcze niedawno na takiej samej zasadzie grał dla Besiktasu Stambuł, który ponownie wyraził zainteresowanie usługami 21-krotnego reprezentanta Holandii.

PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Wout Weghorst latem może znowu wylądować nad Bosforem

Środkowy napastnik pierwszą część obecnego sezonu spędził w Besiktasie Stambuł

Czarne Orły chciałyby ponownie ściągnąć do siebie Holendra

Man United nie wykupi Weghorsta? Besiktas zaciera ręce

Wout Weghorst od stycznia przebywa na wypożyczeniu z Burnley do Manchesteru United. Wydaje się, że klub z Old Trafford nie skorzysta z opcji wykupu 30-latka. Holenderski napastnik tuż przed dołączeniem do Czerwonych Diabłów występował na takiej samej zasadzie w Besiktasie Stambuł.

Czarne Orły nie zapomniały o 21-krotnym reprezentancie Oranje i spróbują go ponownie sprowadzić nad Bosfor podczas najbliższego letniego okienka transferowego – podaje “GOAL.com”. Mierzący 197 cm wzrostu snajper dla Besiktasu Stambuł rozegrał 18 meczów, strzelił 9 goli oraz zaliczył 4 asysty.

Umowa Wouta Weghorsta z Burnley wygasa 30 czerwca 2025 roku. Na razie nie wiadomo, jakie plany odnośnie środkowego napastnika mają The Clarets, którzy pod wodzą Vincenta Kompany’ego wrócą do Premier League po jednej kampanii spędzonej w Championship.