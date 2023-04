PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović znajduje się ostatnio w słabej dyspozycji

Mimo to, Serb nadal wzbudza duże zainteresowanie

Chelsea jest jednym z głównych kandydatów do pozyskania napastnika Juve

Vlahović na liście życzeń Chelsea

Dusan Vlahović przeżywa trudne chwile w Juventusie po transferze z Fiorentiny za 70 milionów euro. Serb ma spore trudności ze znalezieniem strzeleckiej formy, co szczególnie pokazują ostatnie tygodnie.

Biorąc pod uwagę możliwość, że w przyszłym sezonie Juventus nie będzie występował w Lidze Mistrzów, włoska prasa donosi, że Stara Dama może zdecydować się na zniwelowanie strat właśnie poprzez sprzedaż Serba.

Według La Gazzetta dello Sport, Chelsea będzie poszukiwać latem nowego środkowego napastnika. Mimo, iż do klubu ma wrócić wypożyczony do Interu Romelu Lukaku to na Stamford Bridge nie wiążą przyszłości z Belgiem. Mediolańscy dziennikarze sugerują, że Vlahović pasowałby do polityki transferowej The Blues pod względem wieku i profilu.

Nie można jednak zapominać o zainteresowaniu Dusanem Vlahoviciem ze strony Realu Madryt, Arsenalu czy Bayernu Monachium.

Zobacz również: Przyszłość Inzaghiego w Interze zagrożona. Może zdecydować kolejny mecz