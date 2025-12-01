Benfica chce gwiazdę Juventusu. Mourinho naciska na transfer

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce ponownie współpracować z Filipem Kosticiem

Filip Kostić może znalazł się na liście życzeń Benfiki Lizbona. Portugalski gigant obserwuje Serba od kilku miesięcy, a teraz temat transferu wrócił, ponieważ Jose Mourinho chce ponownie współpracować z byłym podopiecznym. W zeszłym sezonie 33-latek przebywał na wypożyczeniu w Fenerbahce, gdzie w 35 spotkaniach strzelił dwie bramki i zanotował dziewięć asyst.

Już latem klub próbował go pozyskać, ale wtedy negocjacje zakończyły się bez porozumienia. Obecnie sytuacja jest inna, ponieważ Juventus może być otwarty na sprzedaż. Kontrakt Kosticia wygasa w czerwcu 2026 roku, więc Włosi muszą niedługo podjąć decyzję o jego przyszłości.

Nie wykluczają oni odejścia piłkarza, zwłaszcza jeśli pojawi się korzystna oferta. Tym bardziej że nie jest to już zawodnik podstawowego składu. W bieżących rozgrywkach zagrał 362 minuty w dziesięciu meczach, których strzelił dwa gole i zdobył jedną asystę.

Mourinho ceni reprezentanta Serbii i doskonale zna jego styl gry, a także wie, jak wykorzystać jego umiejętności. Portugalski szkoleniowiec uważa, że doświadczony gracz poprawi jakość zespołu. Benfica chce wrócić na szczyt ligi, więc mogłoby to być interesujące wzmocnienie.

