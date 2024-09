ANP / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Juventus i Fenerbahce osiągnęli porozumienie, Kostić trafi pod skrzydła Mourinho

Fenerbahce przed startem sezonu nie tylko zdecydowało się na zmianę trenera, ale również przeprowadzili bardzo ciekawe ruchy na rynku transferowym. Nowym szkoleniowcem klubu ze Stambułu został Jose Mourinho. The Special One niebawem otrzyma jeszcze jedną gwiazdę, która ma mu pomóc w walce o odzyskanie mistrzostwa kraju. Dla Żółtych Kanarków będzie to 12. letni transfer.

Mourinho latem otrzymał kilku ciekawych zawodników pod swoje skrzydła. Pracę z legendarnym szkoleniowcem rozpoczęli m.in. Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Rade Krunić czy Sofyan Amrabat. W najbliższych dniach do tego grona dołączy Filip Kostić, o którego 61-letni trener poprosił w ostatnich dniach. Jak podaje Fabrizio Romano negocjacje na linii Juventus – Fenerbahce zakończyły się pomyślnie, a Stara Dama dała zielone światło na zmianę barw klubowych przez reprezentanta Serbii.

Obecnie klub z Turcji zajmują się planowaniem lotu dla Filipa Kosticia i zarezerwowaniem terminu na testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Skrzydłowy dołączy do Fenerbahce na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu po zakończeniu sezonu.

Obecnie podopieczni Jose Mourinho zajmują w lidze 1. miejsce z dorobkiem 10 punktów. Wcześniej Fenerbahce odpadło z eliminacji Ligi Mistrzów, dlatego w europejskich pucharach na jesień zagra w fazie ligowej Ligi Europy.