Bayern szuka wzmocnień. Jeden z tropów prowadzi do Holandii

Na zdjęciu: Vincent Kompany

Ismael Saibari łączony z Bayernem Monachium

Bayern Monachium w miniony wtorkowy wieczór odniósł niezwykle ważne zwycięstwo. Podopieczni Vincenta Kompany’ego pokonali Real Madryt (2:1) w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec zatem wywieźli z Estadio Santiago Bernabeu jednobramkową zaliczkę i są w uprzywilejowanej sytuacji przed rewanżem na Allianz Arenie.

Tymczasem z obozu Bayernu Monachium napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Ekrem Konur poinformował, że trop Bawarczyków prowadzi do Holandii. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Ismael Saibari, który na co dzień reprezentuje barwy PSV Eindhoven. Marokańczyk jest bacznie obserwowany przez mistrzów Bundesligi.

Bayern Monachium będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, jeśli chce pozyskać Ismaela Saibariego. PSV Eindhoven wycenia swojego pomocnika na 50 milionów euro. Na dodatek reprezentant Maroka znajduje się również na celowniku Paris Saint-Germain oraz AC Milanu. Bawarczycy jednak wykazują większe zainteresowanie 25-latkiem.

Ismael Saibari w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce PSV Eindhoven. Statystyki Marokańczyka są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 18 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.