Bayern chce młodą gwiazdę Tottenhamu. Jest natychmiastowa odpowiedź

Tottenham Hotspur uważnie obserwuje sytuację Luki Vuskovica po konkretnym ruchu ze strony Bayernu Monachium. Niemiecki gigant sprawdza dostępność młodego stopera, ale w Londynie mają wobec niego jasno określony plan.

Bayern Monachium pyta o Vuskovica, Tottenham nie chce słyszeć o sprzedaży

Tottenham Hotspur otrzymał sygnały zainteresowania Luką Vuskovicem ze strony Bayernu Monachium. Osiemnastoletni obrońca robi bardzo dobre wrażenie podczas wypożyczenia do Hamburger SV, gdzie regularnie gra i zbiera pozytywne oceny.

Luka Vuskovic trafił do Tottenhamu z Hajduka Split i od początku był traktowany jako inwestycja długoterminowa. Klub zaplanował jego rozwój krok po kroku, dlatego zdecydowano się na wypożyczenie do Niemiec. Ten etap przebiega zgodnie z założeniami. Skauci chwalą dojrzałość Chorwata i sposób, w jaki radzi sobie z presją, mimo bardzo młodego wieku.

Zainteresowanie Bayernu Monachium oraz RB Lipsk nie zmieniło stanowiska Tottenhamu. W Londynie Vuskovic jest postrzegany jako jeden z filarów przyszłej defensywy. Klub nie rozważa jego sprzedaży, tym bardziej że zawodnik ma kontrakt obowiązujący aż do 2030 roku. To daje Kogutom pełną kontrolę nad sytuacją. Defensorem interesuje się też FC Barcelona.

W Londynie pojawiły się jednak rozmowy o kolejnym kroku w jego rozwoju. Jednym z analizowanych wariantów jest skrócenie wypożyczenia i ściągnięcie Vuskovica już w styczniu. Taki ruch pozwoliłby szybciej wprowadzić go do pierwszego zespołu. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale Tottenham chce mieć pewność, że talent Chorwata zostanie wykorzystany w odpowiednim momencie.

