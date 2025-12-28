FC Barcelona może przeprowadzić sensacyjny transfer. Ich celem jest były zawodnik Radomiaka Radom. Na radarze Dumy Katalonii znalazł się Luka Vusković, który obecnie jest wypożyczony do HSV Hamburg z Tottenhamu Hotspur - donosi hiszpański "Sport".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luka Vusković wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona idzie po obronę tytułu mistrza Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka zasiadają na fotelu lidera La Ligi. A i ich przewaga nad goniącym Realem Madryt wynosi cztery punkty. Tymczasem władze Dumy Katalonii bacznie przeczesują rynek transferowy. Władze klubu poszukują wzmocnień, który nie naruszyłyby zasad finansowego fair play.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „Sport” dowiadujemy się, że FC Barcelona myśli nad przeprowadzeniem przyszłościowego wzmocnienia. A chodzi o byłego zawodnika Radomiaka Radom. W kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Luka Vusković. Chorwat obecnie reprezentuje barwy HSV Hamburg, do którego jest wypożyczony z Tottenhamu Hotspur.

Luka Vusković to niezwykle utalentowany defensor. 18-latek w 2024 roku wylądował na boiskach PKO Ekstraklasy, co było ogromnym zaskoczeniem. Dziś chorwacki zawodnik występuje w Bundeslidze, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. FC Barcelona nieprzypadkowo zaczęła bacznie obserwować byłego gracza Radomiaka Radom, ale na transfer musi poczekać do lata.

W obecnym sezonie Luka Vusković rozegrał 15 spotkań w koszulce HSV Hamburg. Utalentowany Chorwat zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik trafił do siatki w starciach ligowych z Heidenheim oraz Werderem Brema.