FC Barcelona interesuje się Alessandro Bastonim. Jak się okazuje, Inter Mediolan postanowił wycenić swoją gwiazdę na 100 milionów euro. Obóz Dumy Katalonii był w ogromnym szoku i postanowił zrezygnować z tego defensora - donosi "Estadio Deportivo".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

100 milionów euro za Alessandro Bastoniego! FC Barcelona rezygnuje

FC Barcelona myśli już o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Władze klubu już wiedzą, jaki mają cel. Przede wszystkim zespół prowadzony przez Hansiego Flicka musi zostać wzmocniony w tyłach. Jeden z tropów Dumy Katalonii prowadzi do Interu Mediolan. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Alessandro Bastoni.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się o wycenie Włocha. Jak się jednak okazuje, Inter Mediolan zmienił zdanie. Serwis „Estadio Deportivo” donosi, że liderzy Serie A oczekują znacznie wyższej kwoty za swoją gwiazdę. A ma ona sięgać nawet 100 milionów euro. FC Barcelona natychmiastowo podjęła decyzję, rezygnując z reprezentanta Italii.

Kwota, jaką oczekuje Inter Mediolan, znacznie przewyższa możliwości finansowe mistrzów Hiszpanii. Duma Katalonii jest z tego faktu zniesmaczona. Inter Mediolan natomiast odetchnął z ulgą, ponieważ zaproponowana przez nich kwota odstrasza zainteresowane strony. Alessandro Bastoni ma zatem małe szanse, aby być latem bohaterem hitowego transferu.

W obecnym sezonie zawodnik Interu Mediolan rozegrał 35 spotkań. Reprezentant Italii może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.