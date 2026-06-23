Barcelona zmieniła zdanie. Taka przyszłość czeka Kounde i Balde

Jules Koune i Alejandro Balde zostaną w FC Barcelonie na przyszły sezon. Według dziennika Sport przyszłość obrońców uległa zmianie. Pierwotnie mieli być wystawieni na sprzedaż, ale plan się zmienił.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Kounde i Balde zostają w FC Barcelonie

FC Barcelona szybko ogłosiła pierwszy transfer przed sezonem 2026/2027. Do zespołu trafił Anthony Gordon za prawie 80 milionów euro. Po oficjalnym ogłoszeniu spodziewano się, że Duma Katalonii pójdzie za ciosem, ale tak się nie stało. Kolejnych wzmocnień kibice się nie doczekali i prawdopodobnie będą musieli poczekać, aż zakończą się Mistrzostwa Świata.

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W międzyczasie trwają pracę nad transferami. Po ostatnich słowach Juliana Alvareza kataloński klub raz jeszcze spróbuje go wyciągnąć z Atletico Madryt. Z informacji dziennika Sport wynika, że zmianie uległy plany dot. przyszłości dwóch obrońców. Alejandro Balde i Jules Kounde pierwotnie byli dostępni na rynku transferowym, ale Barcelona zdecydowała, że zostaną na przyszły sezon.

Ma to związek z faktem, że w formacji defensywnej nie będzie większych roszad. Zarząd nastawia się na ściągnięcie zawodników ofensywnych, co potwierdza zainteresowanie Julianem Alvarezem. Wygląda więc na to, że obrona pozostanie w obecnym składzie.

Na ten moment wiadomo, że z klubem pożegna się Marcus Rashford. Wypożyczenie nie zostanie przedłużone, a Blaugrana nie skorzystała z możliwości klauzuli wykupu. Anglik po mundialu wróci do Manchesteru United, który jest gotów dać mu jeszcze jedną szansę.