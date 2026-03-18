Barcelona złożyła propozycję za Bastoniego. Inter odpowiedział

Alessio Morgese / E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter Mediolan odrzucił ofertę Barcelony za Alessandro Bastoniego

Alessandro Bastoni jest jednym z głównych celów Barcelony na nadchodzące letnie okienko transferowe. Trener ekipy Dumy Katalonii – Hansi Flick – poprosił władze mistrzów La Ligi o wzmocnienie linii obrony, aby w kolejnym sezonie kadra jego zespołu była bardziej kompletna. 26-letni Włoch wydaje się idealnym kandydatem, ponieważ prezentuje najwyższy poziom sportowy, a jednocześnie wciąż ma przed sobą wiele lat gry, bo jest stosunkowo młodym piłkarzem.

Taka transakcja nie będzie jednak łatwa do przeprowadzenia, choć mistrzowie La Ligi rozpoczęli już działania w kierunku pozyskania cenionego defensora. Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.net”, Barcelona złożyła pierwszą, nieformalną ofertę za Bastoniego, aby wybadać oczekiwania Interu Mediolan.

Z doniesień ujawnionych przez wyżej wspomniany portal wynika, że propozycja opiewała na 50 milionów euro kwoty podstawowej oraz 15 milionów euro w formie bonusów. Oferta została jednak odrzucona, a włoski klub może oczekiwać nawet około 80 milionów euro.

Bastoni trafił do Interu w 2017 roku z Atalanty za ponad 31 milionów euro, a następnie zbierał doświadczenie na wypożyczeniach, w ekipie z Bergamo oraz Parmie Calcio. Od 2019 roku jest natomiast filarem zespołu z Mediolanu i jednym z najlepszych obrońców w Serie A. W barwach drużyny Nerazzurrich rozegrał łącznie 293 spotkania, zdobył 8 bramek oraz zanotował 30 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2028 roku.