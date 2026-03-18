Barcelona złożyła propozycję za Bastoniego. Inter odpowiedział

13:53, 18. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Fichajes.net

Alessandro Bastoni jest głównym celem transferowym Barcelony. Jak podaje strona Fichajes.net, kataloński klub złożył już pierwszą ofertę za włoskiego stopera, jednak propozycja nie usatysfakcjonowała Interu Mediolan.

Alessandro Bastoni
Obserwuj nas w
Alessio Morgese / E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter Mediolan odrzucił ofertę Barcelony za Alessandro Bastoniego

Alessandro Bastoni jest jednym z głównych celów Barcelony na nadchodzące letnie okienko transferowe. Trener ekipy Dumy Katalonii – Hansi Flick – poprosił władze mistrzów La Ligi o wzmocnienie linii obrony, aby w kolejnym sezonie kadra jego zespołu była bardziej kompletna. 26-letni Włoch wydaje się idealnym kandydatem, ponieważ prezentuje najwyższy poziom sportowy, a jednocześnie wciąż ma przed sobą wiele lat gry, bo jest stosunkowo młodym piłkarzem.

Taka transakcja nie będzie jednak łatwa do przeprowadzenia, choć mistrzowie La Ligi rozpoczęli już działania w kierunku pozyskania cenionego defensora. Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.net”, Barcelona złożyła pierwszą, nieformalną ofertę za Bastoniego, aby wybadać oczekiwania Interu Mediolan.

Z doniesień ujawnionych przez wyżej wspomniany portal wynika, że propozycja opiewała na 50 milionów euro kwoty podstawowej oraz 15 milionów euro w formie bonusów. Oferta została jednak odrzucona, a włoski klub może oczekiwać nawet około 80 milionów euro.

Bastoni trafił do Interu w 2017 roku z Atalanty za ponad 31 milionów euro, a następnie zbierał doświadczenie na wypożyczeniach, w ekipie z Bergamo oraz Parmie Calcio. Od 2019 roku jest natomiast filarem zespołu z Mediolanu i jednym z najlepszych obrońców w Serie A. W barwach drużyny Nerazzurrich rozegrał łącznie 293 spotkania, zdobył 8 bramek oraz zanotował 30 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2028 roku.