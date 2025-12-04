Ter Stegen coraz bliżej powrotu. Świetne wieści dla Barcelony

Marc-Andre ter Stegen jest coraz bliżej powrotu do gry. Jak podaje "Mundo Deportivo", bramkarz może otrzymać zgodę lekarzy już w przyszłym tygodniu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Barcelona odlicza dni do powrotu Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen w bieżącym sezonie nie rozegrał meczu w La Liga i Lidze Mistrzów w barwach Barcelony, ponieważ latem doznał kontuzji pleców wymagającej operacji. 33-letni bramkarz spędził ponad cztery miesiące poza boiskiem, intensywnie pracując nad powrotem do pełnej sprawności.

W zeszłym tygodniu Ter Stegen w końcu wznowił treningi z drużyną, co stanowi istotny krok w kierunku powrotu do gry. Jak donosi „Mundo Deportivo”, jego powrót jest coraz bliższy, a zgoda personelu medycznego ma pojawić się już w przyszłym tygodniu.

Ból pleców, który zmusił Niemca do operacji w lipcu, nie daje żadnych oznak nawrotu, a czwartkowy trening dostarczył kolejnych pozytywnych sygnałów. Nie oczekuje się, by Ter Stegen był gotowy na sobotni mecz wyjazdowy z Realem Betis w ramach 15. kolejki.

Chociaż bramkarz zbliża się do powrotu na boisko, jego przyszłość w Barcelonie pozostaje niepewna. Dyrektor sportowy Deco nie wyklucza, iż 33-letni reprezentant Niemiec może opuścić Dumę Katalonii w styczniowym okienku transferowym.

Ter Stegen dołączył do Barcelony w 2014 roku z Borussii Monchengladbach za 12 milionów euro. Obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku, jednak jest mało prawdopodobne, by bramkarz miał go wypełnić do końca. W barwach katalońskiego giganta Niemiec rozegrał 422 mecze, zapisując się w historii klubu jako jedna z legend na pozycji bramkarza.