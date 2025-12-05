Yamal wyróżniony. Otrzymał prestiżową nagrodę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal piłkarzem listopada w La Liga

FC Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy, choć jednocześnie trudno powiedzieć, że zespół Hansiego Flicka jest na straconej pozycji w walce o realizację swoich celów na tę kampanię. Aktualnie bowiem Duma Katalonii zajmuje pozycję lidera ligi hiszpańskiej z przewagą jednego punktu nad drugim Realem Madryt. W Lidze Mistrzów jest trochę gorzej, ale nadal są szansę na poprawienie swojej sytuacji.

Przy ocenianiu rundy jesiennej trzeba jednak pamiętać o tym, że zespół przez spory czas miał problemy ze sporą liczbą kontuzji. Jednym z graczy, który w ostatnim czasie borykał się urazem był Lamine Yamal. Przeszedł on jednak zabieg w okolicy łonowej i spisuje się coraz lepiej. Na tyle dobrze, że Yamal został wybrany piłkarzem miesiąca listopada w lidze hiszpańskiej. O nagrodzie MVP poinformowała sama Barcelona w mediach społecznościowych.

Do tej pory w tej kampanii Lamine Yamal rozegrał w sumie 15 spotkań i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował dziewięć goli. 18-letni reprezentant Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 milionów euro. Obecna umowa skrzydłowego wygasa wraz z końcem czerwca 2031 roku.

