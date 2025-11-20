Marc-Andre ter Stegen dochodzi do zdrowia i myśli nad przyszłością. Gwiazdor zdecydował o odejściu z Barcelony. Jego agencji pracują nad transferem - informuje "Mundo Deportivo".

fot. David Ramirez Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona pożegna ter Stegena zimą? Trwają prace nad transferem

Barcelona latem próbowała pozbyć się Marc-Andre ter Stegena, ale ten doznał kontuzji pleców i zdecydował się na operację. Jasne było, że nikt nie będzie chciał go sprowadzić, gdyż czeka go kilka miesięcy przerwy od gry.

Teraz niemiecki golkiper powoli dochodzi do siebie i musi ułożyć plan na przyszłość. Jego priorytetem jest wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata, ale otrzyma powołanie jedynie w przypadku regularnej gry na wysokim poziomie. W Barcelonie nie ma już dla niego miejsca, gdyż ta przed sezonem sprowadziła Joana Garcię i odważnie na niego postawiła. Zmiennikiem Hiszpana jest natomiast Wojciech Szczęsny, który podpisał umowę do 2027 roku.

Ter Stegen pierwotnie nie chciał odchodzić z Barcelony i wierzył, że uda mu się wywalczyć miejsce w składzie. Jest świadomy wrogiego nastawienia do swojej osoby, a także założeń Hansiego Flicka, który nie zmieni hierarchii między słupkami. „Mundo Deportivo” ujawnia, że bramkarz miał zadecydować o zimowym transferze. Ma świadomość, że opuszczenie Blaugrany pozwoli mu na powrót do formy.

W temacie działają już agenci ter Stegena, którzy szukają dla niego nowego klubu. W ciągu kolejnych tygodni do Barcelony powinny spływać oferty. Marzeniem giganta jest transfer definitywny, choć bardziej prawdopodobne wydaje się być wypożyczenie z ewentualną opcją wykupu.