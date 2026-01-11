Barcelona zdecydowała ws. transferu obrońcy. Flick już wie

FC Barcelona nadal zmaga się z problemami na bokach obrony. W związku z tym jak podaje SPORT, klub opracował jasny plan.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce uniknąć transferu. Może postawić na inną opcję

Barcelona od dłuższego czasu analizuje sytuację na bokach defensywy. Problem ten ciągnie się od kilku sezonów, dlatego zarząd klubu chce go w końcu rozwiązać. Mimo to priorytetem jest uniknięcie kosztownych ruchów transferowych. Dlatego najpierw Katalończycy mają zamiar sprawdzić inne opcje.

Deco i Hansi Flick chcą przyjrzeć się postępom młodych zawodników z La Masii. Ich rozwój w najbliższych miesiącach będzie skrupulatnie oceniany. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po zakończeniu sezonu. Blaugrana liczy, że dzięki temu uda się ograniczyć koszty.

Najpoważniejszym kandydatem z akademii do wzmocnienia prawej strony obrony jest Hector Fort. Młody defensor, obecnie wypożyczony do Elche, dobrze sobie radził przed kontuzją. Jeśli po powrocie na murawę 19-latek utrzyma tempo rozwoju, klub jest zdania, że transfer nie będzie konieczny. Według doniesień to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie.

Z kolei na pozycji lewego obrońcy w Barcelonie liczą na Joao Cancelo, którego wypożyczenie jest już dopinane. Portugalczyk w drugiej połowie sezonu ma być uważnie obserwowany. Oczekuje się, że 31-latek szybko się zaadaptuje i będzie prezentował solidną formę. Jeśli te warunki zostaną spełnione, możliwa będzie dalsza współpraca w kolejnych rozgrywkach.

Zobacz także: El Clasico: bilans meczów. Kto wygrał więcej razy?