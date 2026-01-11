FC Barcelona i Real Madryt mierzą się dzisiaj w kolejnym, już 263 El Clasico. Tym razem stawką jest Superpuchar Hiszpanii. Jak do tej pory układała się historia tych spotkań?

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Historia spotkań Realu i Barcelony

Superpuchar Hiszpanii jest kolejną okazją do niesamowitego spotkania, którym zawsze jest rywalizacja FC Barcelony i Realu Madryt. Na El Clasico czeka się przez kilka miesięcy i choć przewidziane są tylko dwa takie mecze w sezonie, to dzięki właśnie rozgrywkom pucharowym możemy mieć okazję do częstszego oglądania obu ekip.

Wielu więc trzymało kciuki zarówno za Królewskich, jak i Dumę Katalonii w półfinałowych starciach. Piłkarze Xabiego Alonso poradzili sobie z Atletico Madryt i wygrali to spotkanie 2:1, a biorąc pod uwagę, że mówimy o derbach miasta, awans do finału smakował jeszcze lepiej. Z kolei podopieczni Hansiego Flicka nie pozostawili żadnych złudzeń i dzień wcześniej pewnie rozbili Athletic Bilbao aż 5:0. Obie ekipy są więc w dobrej formie przed bezpośrednią rywalizacją, ale wydaje się, że jeżeli spojrzeć na całokształt, to lepiej radzi sobie Barcelona w trwającej kampanii.

Zobacz: Finał Superpucharu Hiszpanii 2026: gdzie oglądać? Transmisja TV i online za darmo

Ostatnie El Clasico

Ostatnie El Clasico miało miejsce w październiku i był to mecz pamiętny przede wszystkim przez niezwykle emocjonującą końcówkę, ale nie do końca w boiskowym tego słowa znaczeniu. W ostatnich minutach i tuż po gwizdku sędziego doszło do mocnego spięcia pomiędzy piłkarzami obu ekip, a finalnie arbiter pokazał sześć żółtych kartek i dwie czerwone. Poza tym jednak To Królewscy prezentowali się tego dnia lepiej i zasłużenie wygrali 2:1 przed własną publicznością.

Bilans, historia i wyniki spotkań Realu z Barceloną

Historia spotkań Realu Madryt z Barceloną jest długa i do tej pory byliśmy świadkami 262 takich spotkań. Pierwsza rywalizacja w ramach El Clasico odbyła się już w 1902 roku, a więc ponad 120 lat temu. Z kolei od 1916 roku oba te zespoły rywalizowały ze sobą już regularnie. Lepszy bilans mają jednak gracze Los Blancos, którzy wygrali 107 razy. Remis padał zaś w 51 spotkaniach, a Barcelona okazywała się lepsza 104 razy.

Fascynujący jest bilans bramkowy tych spotkań, bowiem Barcelona ma na swoim koncie 436 trafień, a Real Madryt 445. Łącznie w meczach tych drużyn padło więc 881 goli. Najwięcej, bo aż 12 trafień w jednym meczu, mogli oglądać kibice w 1943 i 1916 roku. Mowa odpowiednio o wyniku 11:1 dla ekipy ze stolicy oraz 6:6.