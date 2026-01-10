Barcelona dopina głośny powrót. Nowa data prezentacji zawodnika

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo lada dzień zostanie zaprezentowany w Barcelonie

FC Barcelona awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii, rozbijając Athletic Bilbao (5:0). W decydującym starciu mistrzowie kraju zmierzą się w El Clasico z Realem Madryt. Finał zaplanowano na niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 20:00. Po meczu Duma Katalonii zamierza oficjalnie zaprezentować nowy nabytek – Joao Cancelo. Portugalski obrońca wróci do Blaugrany po półtorarocznej przerwie.

Obecnie 31-latek występuje w saudyjskim Al-Hilal. Początkowo badania medyczne Cancelo miały odbyć się w piątek, co wcześniej potwierdził prezes klubu Joan Laporta. Ostatecznie testy zostały jednak przełożone na najbliższy poniedziałek. Jak informuje „Mundo Deportivo”, po ich zakończeniu oficjalna prezentacja Portugalczyka odbędzie się we wtorek. Klub planuje z tej okazji konferencję prasową.

Cancelo nie pojawił się jeszcze w Barcelonie. Władze klubu uznały, że jego przyjazd najlepiej zaplanować dopiero po rozegraniu finału Superpucharu Hiszpanii, by nie rozpraszać drużyny przed kluczowym spotkaniem z Królewskimi. – W styczniu naszym celem było zwiększenie jakości składu. Uważam, że Cancelo wzmacnia drużynę i to jest najważniejsze – mówił dyrektor sportowy, Deco.

Wszystkie szczegóły transferu są już ustalone. Zawodnik osiągnął porozumienie w sprawie półrocznego wypożyczenia. W obecnym sezonie Cancelo rozegrał sześć spotkań w barwach Al-Hilal, strzelając jednego gola i notując dwie asysty. Jego kontrakt z saudyjskim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.