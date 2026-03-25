Barcelona wytypowała alternatywę dla Alvareza! Wielkie nazwisko

FC Barcelona pracuje nad wzmocnieniem ataku. Jeśli nie uda się sprowadzić Juliana Alvareza, klub ma już przygotowaną alternatywę – informuje Mundo Deportivo.

Osimhen alternatywą dla Alvareza

FC Barcelona nie zamierza ograniczać się do jednego scenariusza na letnie okno transferowe. Jeśli operacja sprowadzenia Juliana Alvareza okaże się zbyt trudna, klub ma przygotowaną alternatywę.

Jednym z głównych kandydatów w roli planu B jest Victor Osimhen. Nigeryjski napastnik, obecnie występujący w Galatasaray, ponownie znalazł się na radarze Blaugrany po bardzo dobrych występach w ostatnich miesiącach.

Jak wyliczyło Mundo Deportivo, 27-latek zdobył aż 56 bramek w 70 meczach. Ta skuteczność szczególnie zwróciła uwagę działaczy Barcelony. Mimo to nie jest on pierwszym wyborem, ponieważ priorytetem pozostaje Alvarez.

Ponadto część nazwisk, które były łączone z Barceloną w ostatnich miesiącach, została już skreślona. W planach Dumy Katalonii nie znajdują się m.in. Dusan Vlahović czy Benjamin Sesko. Podobnie wygląda decyzja w sprawie Rafaela Leao.

Wygląda na to, że władze z Camp Nou celują w bardziej sprawdzone opcje. Alvarez i Osimhen udowodnili swoją jakość w różnych rozgrywkach.