Barcelona poprosiła gwiazdę o transfer. To główny cel transferowy

FC Barcelona szykuje się do sprowadzenia nowego napastnika. Jak poinformowało Mundo Deportivo, prezydent Joan Laporta poprosił jedną z gwiazd o transfer na Camp Nou.

Joan Laporta poprosił Juliana Alvareza o transfer

Priorytetem Barcelony na letnie okno transferowe jest sprowadzenie środkowego napastnika. Jak wynika z najnowszych doniesień, numerem jeden na liście życzeń jest Julian Alvarez z Atletico Madryt.

Argentyńczyk doskonale zdaje sobie sprawę z zainteresowania ze strony katalońskiego klubu. Co więcej, Joan Laporta miał już wysłać do zawodnika wyraźny sygnał, oczekując jego zaangażowania w ewentualny transfer.

Barcelona nie rozpoczęła jeszcze rozmów z Atletico, ale zakłada, że klub z Madrytu nie będzie chciał łatwo oddać swojego piłkarza. Dlatego władze Blaugrany liczą na ruch ze strony samego Alvareza.

Jak zaznaczono, napastnik powinien pomóc w operacji, m.in. poprzez rozmowę z Diego Simeone i zakomunikowanie chęci odejścia. W grę może wchodzić także dostosowanie warunków kontraktu, by ułatwić Barcelonie spełnienie wymogów finansowego fair play.

W klubie zakłada się, że budżet na transfer napastnika wyniesie maksymalnie około 100 milionów euro, wliczając bonusy. Alvarez pozostaje faworytem ze względu na swoją wszechstronność i profil, który pasuje do stylu gry Barcelony.