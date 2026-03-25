Barcelona poprosiła gwiazdę o transfer. To główny cel transferowy

07:12, 25. marca 2026
Jakub Boroń
FC Barcelona szykuje się do sprowadzenia nowego napastnika. Jak poinformowało Mundo Deportivo, prezydent Joan Laporta poprosił jedną z gwiazd o transfer na Camp Nou.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta poprosił Juliana Alvareza o transfer

Priorytetem Barcelony na letnie okno transferowe jest sprowadzenie środkowego napastnika. Jak wynika z najnowszych doniesień, numerem jeden na liście życzeń jest Julian Alvarez z Atletico Madryt.

Argentyńczyk doskonale zdaje sobie sprawę z zainteresowania ze strony katalońskiego klubu. Co więcej, Joan Laporta miał już wysłać do zawodnika wyraźny sygnał, oczekując jego zaangażowania w ewentualny transfer.

Barcelona nie rozpoczęła jeszcze rozmów z Atletico, ale zakłada, że klub z Madrytu nie będzie chciał łatwo oddać swojego piłkarza. Dlatego władze Blaugrany liczą na ruch ze strony samego Alvareza.

Jak zaznaczono, napastnik powinien pomóc w operacji, m.in. poprzez rozmowę z Diego Simeone i zakomunikowanie chęci odejścia. W grę może wchodzić także dostosowanie warunków kontraktu, by ułatwić Barcelonie spełnienie wymogów finansowego fair play.

W klubie zakłada się, że budżet na transfer napastnika wyniesie maksymalnie około 100 milionów euro, wliczając bonusy. Alvarez pozostaje faworytem ze względu na swoją wszechstronność i profil, który pasuje do stylu gry Barcelony.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości