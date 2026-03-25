Barcelona podjęła decyzję ws. transferu Rafaela Leao!

Rafael Leao był łączony z transferem do FC Barcelony. Natomiast według Mundo Deportivo obecnie ten temat nie istnieje. Duma Katalonii nie bierze go pod uwagę.

Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Barcelona nie sprowadzi Rafaela Leao

FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie Rafaela Leao. Jak informuje Mundo Deportivo, temat transferu skrzydłowego Milanu jest obecnie zamknięty i nie znajduje się w planach Dumy Katalonii.

Portugalczyk w przeszłości był rozważany jako opcja do wzmocnienia ofensywy. Jego profil i możliwości ofensywne wzbudzały zainteresowanie, jednak sytuacja uległa zmianie.

Według najnowszych informacji kluczowy wpływ na decyzję miała ocena jego formy. W Barcelonie uznano, że występy zawodnika są zbyt nierówne, by traktować go jako priorytetowy cel transferowy.

Leao ma za sobą sezon, w którym notował zarówno dobre momenty, jak i słabsze okresy. Taka niestabilność miała zniechęcić działaczy Blaugrany do dalszego rozważania jego kandydatury.

Portugalczyk ma na koncie w tym sezonie 24 mecze. Zdobył w nich 10 bramek i zanotował dwie asysty. Jest to całkiem skuteczny bilans, ale nie oddaje w pełni aktualnej formy skrzydłowego.

W efekcie Barcelona skupia się na innych opcjach w ofensywie, a nazwisko Portugalczyka wypadło z listy potencjalnych wzmocnień. Głównym celem stał się Julian Alvarez.