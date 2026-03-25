Barcelona podjęła decyzję ws. transferu Rafaela Leao!

Barcelona nie sprowadzi Rafaela Leao
FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie Rafaela Leao. Jak informuje Mundo Deportivo, temat transferu skrzydłowego Milanu jest obecnie zamknięty i nie znajduje się w planach Dumy Katalonii.
Portugalczyk w przeszłości był rozważany jako opcja do wzmocnienia ofensywy. Jego profil i możliwości ofensywne wzbudzały zainteresowanie, jednak sytuacja uległa zmianie.
Według najnowszych informacji kluczowy wpływ na decyzję miała ocena jego formy. W Barcelonie uznano, że występy zawodnika są zbyt nierówne, by traktować go jako priorytetowy cel transferowy.
Leao ma za sobą sezon, w którym notował zarówno dobre momenty, jak i słabsze okresy. Taka niestabilność miała zniechęcić działaczy Blaugrany do dalszego rozważania jego kandydatury.
Portugalczyk ma na koncie w tym sezonie 24 mecze. Zdobył w nich 10 bramek i zanotował dwie asysty. Jest to całkiem skuteczny bilans, ale nie oddaje w pełni aktualnej formy skrzydłowego.
W efekcie Barcelona skupia się na innych opcjach w ofensywie, a nazwisko Portugalczyka wypadło z listy potencjalnych wzmocnień. Głównym celem stał się Julian Alvarez.