Barcelona podjęła decyzję ws. transferu Rafaela Leao!

07:26, 25. marca 2026
Jakub Boroń
Źródło:  Mundo Deportivo

Rafael Leao był łączony z transferem do FC Barcelony. Natomiast według Mundo Deportivo obecnie ten temat nie istnieje. Duma Katalonii nie bierze go pod uwagę.

Rafael Leao
Obserwuj nas w
Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Barcelona nie sprowadzi Rafaela Leao

FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie Rafaela Leao. Jak informuje Mundo Deportivo, temat transferu skrzydłowego Milanu jest obecnie zamknięty i nie znajduje się w planach Dumy Katalonii.

Portugalczyk w przeszłości był rozważany jako opcja do wzmocnienia ofensywy. Jego profil i możliwości ofensywne wzbudzały zainteresowanie, jednak sytuacja uległa zmianie.

Według najnowszych informacji kluczowy wpływ na decyzję miała ocena jego formy. W Barcelonie uznano, że występy zawodnika są zbyt nierówne, by traktować go jako priorytetowy cel transferowy.

Leao ma za sobą sezon, w którym notował zarówno dobre momenty, jak i słabsze okresy. Taka niestabilność miała zniechęcić działaczy Blaugrany do dalszego rozważania jego kandydatury.

Portugalczyk ma na koncie w tym sezonie 24 mecze. Zdobył w nich 10 bramek i zanotował dwie asysty. Jest to całkiem skuteczny bilans, ale nie oddaje w pełni aktualnej formy skrzydłowego.

W efekcie Barcelona skupia się na innych opcjach w ofensywie, a nazwisko Portugalczyka wypadło z listy potencjalnych wzmocnień. Głównym celem stał się Julian Alvarez.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości