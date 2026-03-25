Vlahović łączony z Barceloną. Zapadła decyzja ws. transferu

Dusan Vlahović przez wiele miesięcy był umieszczany na liście życzeń Barcelony. Jak przekonuje Mundo Deportivo, decyzja w sprawie transferu już zapadła.

Dusan Vlahović od dłuższego czasu przewijał się w kontekście FC Barcelony. Jego wygasający kontrakt z Juventusem sprawiał, że mógł być atrakcyjną okazją rynkową. Jak jednak informuje Mundo Deportivo, w Katalonii zapadła już decyzja.

Według tych doniesień napastnik nie przekonuje władz Barcelony jako kandydat do roli podstawowej „dziewiątki”. Nawet fakt, że mógłby trafić do klubu bez kwoty odstępnego, nie zmienił oceny jego profilu.

W klubie uznano, że Vlahović nie wpisuje się w oczekiwania wobec lidera ataku – podobnie jak Benjamin Sesko z Manchesteru United. Barcelona skupia się na innych opcjach, które lepiej pasują do koncepcji zespołu. Głównym celem stał się Julian Alvarez z Atletico.

Serb wciąż pozostaje ważnym tematem na rynku transferowym. Jak podawał Nicolo Schira, sam zawodnik skłania się jednak ku pozostaniu w Juventusie, a rozmowy w sprawie nowej umowy posunęły się do przodu. W tej sytuacji temat przenosin do Barcelony praktycznie wygasł, mimo wcześniejszych spekulacji i zainteresowania ze strony Dumy Katalonii.