Barcelona wykluczyła tę opcję ws. Ter Stegena. Wszystko jasne

Marc-Andre ter Stegen nie zamierza odchodzić z klubu. Mimo to jak podaje SPORT, Barcelona wykluczyła jedną z opcji, którą wcześniej brała pod uwagę.

Barcelona nie rozwiąże kontraktu z Ter Stegenem

Marc-Andre ter Stegen i jego sytuacja w klubie to delikatny temat. FC Barcelona zdaje sobie sprawę, że odejście Niemca mogłoby pomóc zarówno pod względem sportowym, jak i przede wszystkim finansowym, ale mimo to nie zamierza niczego wymuszać. Już od pewnego czasu Blaugrana jasno komunikuje, że nie będzie naciskać na odejście 33-latka.

Sam bramkarz pozostaje nieugięty. Reprezentant Niemiec zamierza wypełnić kontrakt obowiązujący do 2028 roku. Pomimo ograniczonej liczby minut i zmian w hierarchii między słupkami, nie wykazuje chęci odejścia. Co więcej, nawet sugestie ze strony niemieckiej federacji nie zmieniły jego nastawienia.

Ter Stegen mógłby rozstać się z Camp Nou, gdyby otrzymał ofertę od dużego europejskiego klubu. Musiałaby ona jednak gwarantować mu rolę podstawowego bramkarza.

Na razie Barcelona zachowuje spokój i daje zawodnikowi czas na podjęcie decyzji. Jednocześnie wyklucza takie opcje jak rozwiązanie kontraktu ze względu na szacunek do jego wkładu w sukcesy zespołu. Obecnie ten wariant nie jest brany pod uwagę.

Jeśli w trakcie zimowego okna transferowego nie dojdzie do przełomu, wydaje się, że temat możliwego rozstania znów wróci latem. Wtedy działacze będą szukali korzystnego rozwiązania zarówno dla klubu, jak i zawodnika. Na razie jednak wszystko pozostaje w rękach golkipera.

