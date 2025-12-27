Barcelona chce przeprowadzić hitową wymianę. Na stole 30 mln euro i Gavi

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Barcelona chce przeprowadzić wymianę Gavi – Bastoni

FC Barcelona od dłuższego czasu szuka wzmocnienia do środka obrony i wydaje się, że na szczycie listy życzeń znajduje się Alessandro Bastoni. Włoch jest filarem Interu Mediolan i od kilku sezonów prezentuje bardzo wysoki poziom. To doświadczony piłkarz, który mógłby wnieść jakość i spokój w defensywie.

Hans-Dieter Flick jasno wskazał, że transferowym priorytetem jest lewonożny stoper. Na liście kandydatów pojawia się też Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund, jednak konkurencja o Niemca jest bardzo duża.

Dlatego władze Blaugrany coraz bardziej skłaniają się ku Bastoniemu, który jest w podobnym wieku, a jednocześnie ma większe doświadczenie w walce o najwyższe cele.

Problemem pozostaje cena. Nerazzurri nie planują sprzedaży swojego gwiazdora, a jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Dlatego Duma Katalonii musi sięgnąć po niestandardowe rozwiązanie, aby przekonać włoski klub do podjęcia negocjacji.

Według doniesień serwisu 'El Nacional” Barcelona jest gotowa zaproponować 30 milionów euro oraz Gaviego. Hiszpan przez swoje problemy zdrowotne nie jest podstawowym zawodnikiem w zespole niemieckiego szkoleniowca, choć klub nadal ceni charakter i zaangażowanie 21-latka. Z drugiej strony mógłby teoretycznie obniżyć koszt potencjalnego transferu włoskiego defensora.

