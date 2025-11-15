Ter Stegen marzy o Mistrzostwach Świata. Oto warunek powołania

Marc-Andre ter Stegen chce pojechać z reprezentacją Niemiec na Mistrzostwa Świata 2026. Mundo Deportivo powołując się na niemieckie media, informuje, że stanie się tak pod jednym warunkiem. Aby dostać powołanie, musi regularnie grać.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Regularna gra warunkiem powołania – Ter Stegen walczy o wyjazd na mundial

Marc-Andre ter Stegen w sezonie 2024/2025 doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go na kilka miesięcy. Do bramki wrócił w maju bieżącego roku, ale rozegrał tylko dwa spotkania w FC Barcelonie i dwa dla reprezentacji Niemiec. W trakcie przerwy między sezonami poddał się operacji. Zabieg spowodował, że ponownie znalazł się na liście niedostępnych zawodników.

Powrót bramkarza ma nastąpić na początku stycznia przyszłego roku. Natomiast nie ma wątpliwości, że nie ma dla niego miejsca w kadrze Barcelony. Wyżej w hierarchii wśród golkiperów są Joan Garcia i Wojciech Szczęsny. Dla 33-latka to duży problem, ponieważ marzy o wyjeździe na Mistrzostwa Świata. Mundo Deportivo, powołując się na niemieckie media, zdradza, co musi zrobić, aby dostać powołanie.

Okazuje się, że warunkiem powołania do reprezentacji Niemiec ma być regularna gra w drugiej części sezonu. Jeśli Ter Stegen odegra znaczącą rolę w klubie, wtedy może myśleć o grze na mundialu, a nawet miejscu w pierwszym składzie.

O ile w Barcelonie będzie mu o to bardzo trudno, tak nie oznacza to, że jest to zadanie niewykonalne. Ter Stegen w styczniu musiałby zmienić klub. Na brak zainteresowanie z pewnością narzekać nie może, ponieważ przyciąga uwagę wielu drużyn. Ostatnio w grze pojawił się temat wypożyczenia do Turcji, a dokładnie do Besiktasu.