Barcelona ujawniła plan ws. Szczęsnego. Padła kwota za rozwiązanie kontraktu

FC Barcelona chce, żeby Wojciech Szczęsny został w klubie na przyszły sezon. Dużo zależy jednak od przyszłości Marca-Andre ter Stegena. Mundo Deportivo podało kwotę, jaką Polak może zarobić, jeśli Katalończycy rozwiążą z nim kontrakt.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny może zostać, ale Barcelona nie wyklucza zakończenia współpracy

Wojciech Szczęsny w bieżącym sezonie jest jedynie zmiennikiem Joana Garcii. Jak sam mówi, stara się pomóc młodszemu koledze w osiągnięciu jak najwyższego poziomu. Gdy zachodzi taka potrzeba, sam wchodzi do bramki do Katalończyków. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 10 meczach, zachowując jedno czyste konto. Ostatnio znowu zrobiło się głośno na temat jego przyszłości.

Hiszpańska prasa wzięła pod lupę sytuację kadrową w Barcelonie na pozycji bramkarza. Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że Blaugrana chce zatrzymać Szczęsnego na kolejny sezon, ale wiele zależeć będzie od Marca-Andre ter Stegena.

Duma Katalonii chciałaby się pozbyć reprezentanta Niemiec, co pomogłoby Szczęsnemu w pozostaniu na Camp Nou. Natomiast były reprezentant Polski nie będzie robił problemów, jeśli klub zechce rozwiązać z nim kontrakt. Co więcej, podobno w umowie ma zapisaną opcję zakończenia współpracy ze strony Barcelony. Wtedy dostałby odszkodowanie w wysokości 2 mln euro.

Szczęsny trafił do Barcelony w październiku 2024 roku. Co ciekawe, wcześniej zdążył zakończyć karierę. Wznowił ją na prośbę Blaugrany, która znalazła się w podbramkowej sytuacji, gdy poważnej kontuzji doznał Ter Stegen. Łącznie wystąpił w 40 spotkaniach.