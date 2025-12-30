Barcelona w szoku. Gwiazdor poprosił o znalezienie nowego klubu!

09:36, 30. grudnia 2025 10:27, 30. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  El Nacional

Barcelona wypożyczyła Marcusa Rashforda z Manchesteru United. "El Nacional" informuje, że angielski skrzydłowy poprosił swoich agentów o rozpoczęcie poszukiwań nowego klubu.

Joan Laporta
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Marcus Rashford prosi agentów o znalezienie nowego klubu

FC Barcelona latem wypożyczyła Marcusa Rashforda z Manchesteru United do końca bieżącego sezonu. Kataloński gigant może wykorzystać opcję wykupu 28-letniego Anglika za około 30 milionów euro. Władze aktualnych mistrzów Hiszpanii stoją przed decyzją, czy przeznaczyć sporą kwotę na zatrzymanie Rashforda, czy też skierować środki na inne, pilniejsze wzmocnienia, zwłaszcza w linii pomocy lub obronie.

Pomimo chęci kontynuowania gry w barwach Blaugrany i dobrego dopasowania do projektu Hansiego Flicka, Rashford nie widzi siebie w Barcelonie w przyszłym sezonie. Jak donosi hiszpański dziennik „El Nacional”, angielski napastnik poprosił swoich agentów o poszukiwanie nowego klubu, jeśli sytuacja w Hiszpanii nie ulegnie zmianie. Niedawno pojawiły się informacje łączące skrzydłowego z francuskim gigantem.

Problemem nie są jego wyniki sportowe, lecz sytuacja finansowa Barcelony, która wciąż decyduje o możliwości zatrzymania zawodnika. Największą przeszkodą w przedłużeniu kontraktu jest wysokość pensji Rashforda. Klub zapowiedział, że każda próba przedłużenia wiązałaby się ze znaczną obniżką jego wynagrodzenia.

W obecnym sezonie Rashford strzelił siedem goli i dorzucił 11 asyst w 24 spotkaniach na wszystkich frontach. Portal Transfermarkt.de wycenia 68-krotnego reprezentanta Anglii na 40 milionów euro. Jego kontrakt w klubie z Old Trafford obowiązuje do czerwca 2028 roku, ale Ruben Amorim nie widzi miejsca dla Rashforda w swoim projekcie.

