Rashford znalazł się na celowniku wielkiego klubu. W grze 50 mln euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford może przejść do PSG

Marcus Rashford wraca do formy po trudnym okresie w Manchesterze United. Obecnie jest wypożyczony do Barcelony, gdzie spisuje się bardzo dobrze. W dwunastu spotkaniach zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst.

To pozwoliło mu na powrót do reprezentacji Anglii. Hiszpański gigant ma opcję wykupu za około 30 milionów euro, ale dzięki swojej dobrej dyspozycji przyciąga zainteresowanie wielu klubów, które są w lepszej sytuacji finansowej niż Blaugrana.

Sytuację Rashforda śledzi Paris Saint-Germain, które chce wzmocnić ofensywę. Paryżanie rozważają złożenie oferty po zakończeniu sezonu, która mogłaby przekonać Czerwone Diabły do sprzedaży swojego zawodnika. Ruben Amorim nie widzi dla niego miejsca w składzie, więc negocjacje nie powinny być trudne.

Anglik znajduje się także na liście życzeń Chelsea, która także może zaoferować więcej niż 30 milionów euro. Wygląda na to, że Rashfordowi po zakończeniu wypożyczenia nie będzie brakowało opcji.

Zobacz także: PSG złożyło ofertę gwieździe Barcelony. Odpowiedź nie dała złudzeń