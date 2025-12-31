Barcelona w grze o znanego obrońcę. Faworytem inny gigant

Joao Cancelo nie jest zadowolony z pobytu w Al-Hilal i liczy na powrót do Europy. Barcelona myśli o jego transferze, ale większe szanse mają giganci z Włoch - informuje Fabrizio Romano.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Hansi Flick

Cancelo wybiera nowy klub. Inter i Juventus nad Barceloną

Joao Cancelo po serii wypożyczeń do Bayernu Monachium oraz Barcelony wreszcie definitywnie opuścił Manchester City. Latem 2024 roku przeniósł się do Al-Hilal, które zapłaciło za niego 25 milionów euro. Szybko pożałował tej decyzji, a obecny sezon jest dla niego fatalny. Rozegrał tylko sześć spotkań, choć jeszcze podczas Klubowych Mistrzostw Świata był podstawowym zawodnikiem. Teraz znajduje się na wylocie z klubu i planuje opuścić Arabię Saudyjską. Jego celem jest powrót do Europy.

Choć 31-latek nie ma za sobą dobrego okresu, wciąż wzbudza spore zainteresowanie wśród europejskich gigantów. Fabrizio Romano twierdzi, że o jego sytuacji wie Barcelona, która myśli o ponownej współpracy. Problem stanowi za to kwestia finansowa, która być może wykluczy ją z walki o podpis gwiazdora. Faktem jest, że nie tylko ona rozważa tę kandydaturę, bowiem do konkretów przeszli już włoscy działacze. Przedstawiciele Interu Mediolan prowadzą rozmowy z Al-Hilal oraz Jorge Mendesem, który reprezentuje interesy Cancelo.

Inter to w tym momencie faworyt do pozyskania reprezentanta Portugalii. Nie należy zapominać przy tym o Juventusie, który też nawiązał kontakt z Mendesem. Cancelo oczywiście przede wszystkim chciałby znów grać dla Dumy Katalonii, ale ta nie poczyniła jeszcze tak poważnych kroków i być może nawet tego nie zrobi.