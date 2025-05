Barcelona ustaliła warunki hitowego transferu. To ma być nowa gwiazda ataku

FC Barcelona jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem Marcusa Rashforda. Jak czytamy na łamach Give Me Sport, niektóre warunki są już ustalone.

Źródło: Give Me Sport / Fabrizio Romano

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona coraz bliżej transferu Marcusa Rashforda

FC Barcelona jest w trakcie poszukiwań nowego napastnika, który dałby Hansiemu Flickowi dużo większy komfort w doborze pierwszej jedenastki. Na ten moment niemiecki szkoleniowiec nie ma zbyt wielu jakościowych opcji w ofensywie, co nie pozwala na zbyt częste rotacje w składzie. W perspektywie całego sezonu jest to niezwykle istotna kwestia, dlatego klub poważnie myśli o letnim transferze.

W gronie głównych kandydatów do zasilenia FC Barcelony znalazł się Marcus Rashford. Jak przekazał Fabrizio Romano na łamach Give Me Sport, rozmowy w sprawie tego transferu już się rozpoczęły i przebiegają bardzo pozytywnie.

Blaugrana jest gotowa do pożegnania się z Ansu Fatim, co stworzy miejsce dla Rashforda. Przede wszystkim chodzi tu o sprawy finansowe, które nadal pozostają bolączką zarządu Barcelony. Oprócz tego Anglik jest gotowy na obniżkę wynagrodzenia, aby tylko móc dołączyć do katalońskiego klubu. Wszystkiemu pomaga fakt, że napastnik nawiązał współpracę z Pinim Zahavim, a więc agentem, który jest także przedstawicielem Hansiego Flicka.

Hansi Flick widziałby Rashforda w swoim składzie, ale i tak wiele będzie zależało od Aston Villi. Angielski klub ma opcję wykupu piłkarza za 40 milionów euro. Możliwe, że The Villans nie skorzystają z tego, jeśli nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów.