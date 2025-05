Barcelona może pozyskać gwiazdora Man United. To jego wymarzony klub

Marcus Rashford bardzo liczy na transfer do Barcelony, która jest jego wymarzonym klubem. Anglik gotowy jest na obniżkę pensji, aby dołączyć do Dumy Katalonii, o czym donosi "Mundo Deportivo".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rashford chce transferu do Barcelony

Barcelona tego lata z pewnością będzie szukała wzmocnień na kilku pozycjach. Przede wszystkim mówi się o nowym graczu, który mógłby wzmocnić bok defensywny – a może i oba boki – ale także wciąż aktualna jest potrzeba sprowadzenia do drużyny nowego gracza do ofensywny. W tym kontekście od miesięcy przewijało się wiele nazwisk, ale teraz powraca jedno z nich. Sam piłkarz jest bowiem zdeterminowany do dołączenia do Dumy Katalonii.

Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Marcus Rashford jest gotowy na obniżkę swojej pensji, tylko po to, aby Barcelona mogła go zakontraktować w letnim okienku transferowym. Barcelona to bowiem wymarzony klub napastnika Manchesteru United, który nie ma już przyszłości w zespole Czerwonych Diabłów, gdy trenerem jest Ruben Amorim. Do końca obecnej kampanii Anglik jest na wypożyczeniu w Aston Villi, ale po sezonie będzie musiał szukać nowego zespołu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował 9 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-latka na 50 milionów euro. W sumie na poziomie Premier League wielokrotny reprezentant Anglii rozegrał 297 spotkań i zdobył w nich 89 bramek i 52 razy zaliczył ostatnie podanie.

Zobacz także: Xabi Alonso o krok od Realu Madryt. To będą jego dwa pierwsze transfery