Barcelona usłyszała „tak”. Gwiazdor gotowy na odejście po rozmowie z trenerem

FC Barcelona wciąż rozważa różne scenariusze dotyczące Marca Andre Ter Stegena, a temat Girony nabiera realnych kształtów. Według informacji Sportu bramkarz po rozmowie z trenerem Michelem zmienił nastawienie do wypożyczenia.

Girona naciska, Ter Stegen otwiera się na zmianę

FC Barcelona nie zamyka tematu wypożyczenia Marca Andre Ter Stegena w zimowym oknie transferowym. Niemiecki bramkarz jest w pełni zdrowy po problemach z plecami i gotowy do gry na najwyższym poziomie, choć jeszcze niedawno nie brał pod uwagę odejścia z klubu w trakcie sezonu.

Marc Andre Ter Stegen zmienił jednak podejście po bezpośrednich rozmowach z trenerem Girony. Jak informuje Nil Sola, bramkarz miał kontakt z Michelem i pozytywnie ocenia możliwość dokończenia sezonu na Estadi Montilivi. Dla zawodnika oznaczałoby to regularną grę i pozostanie w Katalonii, co od początku było dla niego istotnym warunkiem.

Girona traktuje Ter Stegena jako jeden z priorytetów. Dyrektor sportowy Quique Carcel jest przekonany, że tak klasowy bramkarz mógłby znacząco podnieść poziom drużyny w drugiej części sezonu. Problemem pozostają jednak finanse. Girona jest w stanie przejąć jedynie około miliona, maksymalnie półtora miliona euro z wysokiego wynagrodzenia Niemca.

Reszta pensji musiałaby pozostać po stronie Barcelony. Jak sugerują hiszpańskie media, Blaugrana jest gotowa wziąć na siebie większość kosztów, aby ułatwić wypożyczenie swojego kapitana. Ostateczna decyzja zależeć będzie jednak od postępu rozmów między klubami oraz od tego, czy sam Ter Stegen zgodzi się na częściowe ustępstwa finansowe. Rozmowy trwają i nic nie jest jeszcze przesądzone, ale sytuacja wyraźnie się zmieniła.

