Ter Stegen decyduje ws. przyszłości. To możliwe rozwiązanie

Marc-Andre ter Stegen znajduje się w trudnej sytuacji. Jeszcze tej zimy może opuścić Barcelonę, choć jego priorytetem jest walka o miejsce w składzie. Nie wyklucza wypożyczenia - informuje "Sport".

fot. rosdemora Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona ma szansę na pożegnanie ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen znajduje się w trudnym położeniu. Wrócił już do zdrowia, ale nie ma szans na wygranie rywalizacji o miejsce w bramce Barcelony. Znakomicie między słupkami spisuje się Joan Garcia, a Hansi Flick utrzymuje, że pozostaje on niekwestionowanym numerem jeden. Wojciech Szczęsny zaakceptował rolę zmiennika, ale Niemiec pragnie regularnych występów. Od momentu powrotu zagrał jedynie w spotkaniu Pucharu Króla, a w La Liga oraz Lidze Mistrzów nieprzerwanie ma bronić Garcia.

Barcelona już latem chciała pozbyć się ter Stegena, ale ten miał inne plany, a w dodatku doznał kontuzji. Teraz wraca temat jego odejścia, choć sam zawodnik preferuje pozostanie w Katalonii. Uważa, że zasługuje na częstszą grę i wciąż wierzy w swoje umiejętności. Problem w tym, że hiszpański gigant w pełni stawia na Garcię, który ma być zabezpieczeniem bramki na wiele lat.

Ter Stegen jednocześnie nie wyklucza zmiany otoczenia nawet tej zimy. „Sport” informuje, że wysoko stoją notowania Girony, która mogłaby go wypożyczyć. Niemiec jest skłonny, aby skorzystać z tego rozwiązania, o ile Barcelona faktycznie nie będzie korzystać z jego usług.

Na przeszkodzie mogą stanąć kwestie finansowe. Girona ma mocno ograniczony budżet płacowy, a ter Stegen zarabia ogromne pieniądze. Oba kluby mają świadomość, że realizacja tej operacji będzie trudna i czasochłonna.