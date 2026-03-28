Barcelona celuje wysoko. Cena może wszystko przekreślić

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Julian Alvarez trafi do Barcelony? To nie takie proste

FC Barcelona od dłuższego czasu myśli o planie B na wypadek, jeśli po sezonie z klubem pożegna się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma kontrakt ważny z Katalończykami tylko do końca trwającego sezonu i na dzisiaj jego przyszłość jest bardzo niepewna. W mediach nie brakuje doniesień na temat poszukiwań następcy dla Lewego przez działaczy Blaugrany. Ciekawe wieści przekazała „Marca”.

Źródło odniosło się do przyszłości Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Argentyńczyk znajduje się na liście życzeń Barcelony. W każdym razie władze giganta La Liga nie zamierzają podejmować nadmiernych wysiłków w celu pozyskania utalentowanego napastnika.

„Marca” twierdzi także, że przedstawiciele Barcelony są przekonani, iż Julian Alvarez nie będzie nadmiernie naciskał na zmianę klubu i może w przyszłości ostatecznie nie dołączyć do ekipy z Camp Nou. Jednocześnie cena wywoławcza za zawodnika jest obecnie nie do przyjęcia dla giganta La Liga. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na mniej więcej 90 milionów euro.

W tym sezonie Argentyńczyk rozegrał 44 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając 17 goli i notując dziewięć asyst. Jego obecny kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Ostatnio piłkarz miał okazję zagrać w reprezentacji Argentyny w meczu towarzyskim przeciwko Mauretanii, który zakończył się skromną wygraną Albicelestes (2:1).