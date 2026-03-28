Barcelona szykuje głośne transfery. Kolejne nazwiska na radarze giganta

Alessandro Bastoni liderem na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego, w którym jednym z głównych celów będzie wzmocnienie środka defensywy. Jak już wiadomo, mistrzowie Hiszpanii planują sprowadzić lewonożnego zawodnika, który zwiększy możliwości taktyczne zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Na liście życzeń Blaugrany jest Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Włoski defensor od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań katalońskiego klubu, a według najnowszych informacji doszło już do nieformalnych rozmów z jego otoczeniem. Co istotne, reakcja była pozytywna.

Dyrektor sportowy Deco tradycyjnie pracuje nad kilkoma scenariuszami. Jednym z planów B jest Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur. Holender jest filarem londyńskiego zespołu, jednak jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Koguty rozgrywają fatalny sezon, a ewentualny spadek z Premier League może skłonić zawodnika do zmiany otoczenia.

Kolejnym nazwiskiem na liście Barcelony jest Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec od lat prezentuje wysoki poziom w Bundeslidze, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Choć pojawiają się informacje o możliwym przedłużeniu umowy z BVB. Trzecią opcją jest Luka Vusković, który obecnie jest wypożyczony z Tottenhamu do Hamburger SV. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Barcelona w pierwszej kolejności podejmie próbę pozyskania Bastoniego.