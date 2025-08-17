Barcelona szuka nowego zawodnika. Musi spełniać nietypowe wymagania

14:11, 17. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT

FC Barcelona po odejściu Inigo Martineza została bez lewonożnego obrońcy. Według portalu SPORT dyrektor sportowy Deco szuka na rynku młodego defensora.

Joan Laporta
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona może dokonać transferu

Transfer Inigo Martineza do Al-Nassr był dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Hiszpan miał mocną pozycję w drużynie. W zeszłym sezonie rozegrał prawie 4000 minut w 46 spotkaniach i nic nie wskazywało na jego odejście. Martinez był liderem defensywy Barcelony, ponieważ doskonale rozumiał zasady związane z grą wysoko ustawioną linią obrony.

Blaugrana rozgląda się za kimś, kto będzie mógł w jakimś stopniu zastąpić 34-latka. Klub zmaga się jednak z problemami związanymi z rejestracją zawodników, dlatego sprowadzenie nowego stopera wydawało się bardzo mało prawdopodobne. Sam Hansi Flick podkreślał, że nie wierzy w taką opcję.

Jednak według doniesień dyrektor sportowy katalońskiego zespołu szuka na rynku transferowym nowego lewonożnego defensora. Musi on jednak spełniać określone wymagania. Chodzi o to, że taki piłkarz musi mieć mniej niż 23 lata, żeby można było go zarejestrować w rezerwach.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby w jakimś stopniu ominąć ograniczenia finansowe i dałoby niemieckiemu szkoleniowcowi dodatkową opcję. Podobno Deco już prowadzi rozmowy z zawodnikami, którzy mogliby wzmocnić zespół.

Póki co Flick testował na środku defensywy Gerarda Martina. W sobotnim spotkaniu przeciwko Mallorce swoją szansę dostał wychowanek La Masii – Jofre Torrents, który jest lewym obrońcą. Dla 18-latka był to debiut w pierwszej drużynie Barcelony.

Wcześniej niemiecki trener chciał zawodnika, który potrafiłby grać zarówno na środku obrony, jak i na boku defensywy. Jednak przez problemy finansowe sprowadzenie takiego gracza jest mało prawdopodobne. Wszystko wyjaśni się do zamknięcia letniego okienka transferowego, a więc w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Barcelona sprzedała kilku zawodników. Oto zestawienie transferów Blaugrany