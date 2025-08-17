Barcelona szuka nowego zawodnika. Musi spełniać nietypowe wymagania

FC Barcelona po odejściu Inigo Martineza została bez lewonożnego obrońcy. Według portalu SPORT dyrektor sportowy Deco szuka na rynku młodego defensora.

Barcelona może dokonać transferu

Transfer Inigo Martineza do Al-Nassr był dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Hiszpan miał mocną pozycję w drużynie. W zeszłym sezonie rozegrał prawie 4000 minut w 46 spotkaniach i nic nie wskazywało na jego odejście. Martinez był liderem defensywy Barcelony, ponieważ doskonale rozumiał zasady związane z grą wysoko ustawioną linią obrony.

Blaugrana rozgląda się za kimś, kto będzie mógł w jakimś stopniu zastąpić 34-latka. Klub zmaga się jednak z problemami związanymi z rejestracją zawodników, dlatego sprowadzenie nowego stopera wydawało się bardzo mało prawdopodobne. Sam Hansi Flick podkreślał, że nie wierzy w taką opcję.

Jednak według doniesień dyrektor sportowy katalońskiego zespołu szuka na rynku transferowym nowego lewonożnego defensora. Musi on jednak spełniać określone wymagania. Chodzi o to, że taki piłkarz musi mieć mniej niż 23 lata, żeby można było go zarejestrować w rezerwach.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby w jakimś stopniu ominąć ograniczenia finansowe i dałoby niemieckiemu szkoleniowcowi dodatkową opcję. Podobno Deco już prowadzi rozmowy z zawodnikami, którzy mogliby wzmocnić zespół.

Póki co Flick testował na środku defensywy Gerarda Martina. W sobotnim spotkaniu przeciwko Mallorce swoją szansę dostał wychowanek La Masii – Jofre Torrents, który jest lewym obrońcą. Dla 18-latka był to debiut w pierwszej drużynie Barcelony.

Wcześniej niemiecki trener chciał zawodnika, który potrafiłby grać zarówno na środku obrony, jak i na boku defensywy. Jednak przez problemy finansowe sprowadzenie takiego gracza jest mało prawdopodobne. Wszystko wyjaśni się do zamknięcia letniego okienka transferowego, a więc w najbliższych tygodniach.

