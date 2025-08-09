Barcelona sprzedała obrońcę. Zaskakujący kierunek transferu

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła odejście Inigo Martineza. Hiszpański obrońca przenosi się do Al Nassr w Arabii Saudyjskiej, korzystając z klauzuli w kontrakcie.

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Inigo Martinez nie jest już zawodnikiem FC Barcelony

FC Barcelona poinformowała o rozstaniu z Inigo Martinezem po dwóch sezonach współpracy. 34-letni stoper trafił na Camp Nou latem 2023 roku jako wolny zawodnik po wygaśnięciu umowy z Athletic Club. W debiutanckich rozgrywkach pod wodzą Xaviego Hernandeza rozegrał 25 spotkań, jednak dopiero w ostatnim sezonie, gdy zespół prowadził Hansi Flick, stał się kluczową postacią defensywy.

Martinez stworzył z Pau Cubarsim duet, który stał się fundamentem drużyny. W minionych rozgrywkach rozegrał 46 meczów, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Był jednym z liderów Blaugrany, która zakończyła sezon zdobyciem potrójnej korony – mistrzostwa, Pucharu Hiszpanii oraz Superpucharu.

Hiszpan w styczniu podpisał nową umowę, obowiązującą przez kolejny rok. Zawierała ona jednak zapis, umożliwiający odejście za darmo w przypadku atrakcyjnej oferty z Arabii Saudyjskiej. Propozycja Al Nassr spełniła ten warunek, a Barcelona zgodziła się na rozwiązanie kontraktu.

El FC Barcelona anuncia la sortida d'𝐈𝐧̃𝐢𝐠𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐳



Volem agrair-li molt sincerament la seva professionalitat, esforç, dedicació i compromís — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 9, 2025

Choć klub nie otrzyma żadnej kwoty odstępnego, zyska przestrzeń w budżecie płacowym. Martinez opuszcza Camp Nou po rozegraniu 71 meczó w barwach Barcelony, z czego 61 rozegrał w podstawowym składzie. Teraz rozpoczyna nowy etap kariery na Bliskim Wschodzie.

Zobacz również: Barcelona może stracić kolejną gwiazdę. Duże problemy kadrowe