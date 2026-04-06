Barcelona straciła talent. PSG przechwyciło kolejny diament

FC Barcelona znów mierzy się z rosnącą konkurencją na rynku młodych talentów. Według Sportu, Blaugrana straci jednego z najbardziej obiecujących zawodników na rzecz PSG.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona i PSG rywalizują o młode talent

FC Barcelona od lat koncentruje się na pozyskiwaniu młodych piłkarzy z dużym potencjałem. Klub skutecznie rozwijał siatkę skautingu w Afryce i budował przewagę dzięki niskim kosztom transferów. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy PSG również skierowało uwagę na ten rynek.

Latem Barcelona była blisko pozyskania Aboubacara Maiga. Pomocnik z Mali trenował w klubie i pozostawił dobre wrażenie. Plan zakładał jego dalszy rozwój do momentu osiągnięcia pełnoletności, co umożliwiłoby finalizację transferu zgodnie z przepisami.

W ostatnich dniach sytuacja uległa zmianie, ponieważ zawodnik pojawił się w Paryżu. PSG zaprosiło go na testy i umożliwiło udział w turnieju Olympia Future Cup. Był to etap oceny jego poziomu sportowego przez sztab szkoleniowy francuskiego klubu.

Decyzja w sprawie przyszłości Maiga zapadnie po analizie jego występów. Jeśli spełni oczekiwania, PSG zabezpieczy jego transfer po ukończeniu 18 lat. To kolejny przykład rywalizacji między klubami, która w ostatnich miesiącach staje się coraz bardziej intensywna.

Konflikt między Barcelona i PSG narasta również ze względu na inne operacje. Paryżanie przechwycili wcześniej Dro, który nie mógł liczyć na występy w pierwszej drużynie Dumy Katalonii i postanowił spróbować swoich sił we Francji.

